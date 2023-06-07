مخزون النفط الأمريكي يفقد 1.7 مليون برميل في أسبوع

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تراجعت مخزونات النفط الخام الأمريكية بمقدار 1.7 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي في الثاني من يونيو الجاري.

في الوقت نفسه، ارتفعت مخزونات البنزين إلى 2.4 مليون برميل في الأسبوع الماضي، كما زاد مخزون المقطرات بمقدار 4.5 مليون برميل.

ومن المقرر أن تصدر إدارة معلومات الطاقة الأمريكية بياناتها الرسمية عن المخزونات، وسط توقعات بارتفاع مخزون الخام 1.1 مليون برميل.

في وقت سابق، انخفضت أسعار النفط في آخر جولة لتعاملات جلسة الثلاثاء، وسط مخاوف من تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي.

برنت يسجل 76 دولارًا للبرميل

وعند التسوية، تراجعت العقود الآجلة لخام برنت بنحو 0.6% إلى 76.29 دولار للبرميل، كما انخفضت عقود النفط الأمريكي بنسبة 0.6% إلى 71.74 دولار للبرميل.

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تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي

وتوقع تقرير للبنك الدولي تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي في العام الجاري إلى 2.1% مقارنة بمستويات 3.1% المسجلة في 2022.

وصرح أيهان كوسى، نائب كبير الاقتصاديين لدى البنك الدولي، بأن الاقتصاد العالمي يشهد تباطؤًا عالميًا حادًا ومتزامنًا، و65% من الدول ستشهد تباطؤًا في النمو هذا العام بصورة أكبر من العام الماضي.

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