من 20 إلى 18 مليونًا.. ما حقيقة انخفاض عدد سكان المملكة؟

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أعلنت الهيئة العامة للإحصاء، مؤخرًا، أن عدد سكان المملكة بلغ 32.175.224 نسمة خلال عام 2022.

وارتفع بذلك عدد السكان الإجمالي من 24 مليون نسمة عام 2010 إلى 32.2 مليون نسمة عام 2022، بزيادة قدرها 8.2 ملايين نسمة وبنسبة زيادة بلغت 34.2 في المئة، ومتوسط معدل نمو سنوي وصل إلى 2.5 في المئة.

فيما زاد عدد السعوديين من 14 مليون نسمة إلى 18.8 مليون نسمة، بزيادة إجمالية قدرها 4.8 ملايين نسمة، وبنسبة نمو بلغت 33.8 في المئة.

وارتفع كذلك عدد السكان غير السعوديين من 9.9 ملايين نسمة إلى 13.4 مليون نسمة بزيادة إجمالية قدرها 3.5 ملايين نسمة وبنسبة نمو بلغت 34.7 في المئة.

غير أن ما لفت انتياه الكاتب طلعت حافظ في مقال نشرته صحيفة “الرياض”، اليوم الأربعاء، هو أن متوسط عمر السكان في المملكة 29 عامًا و25 عاماً للمواطنين، وتشكل نسبة المواطنين الذين تقل أعمارهم عن 30 عامًا 63 في المئة.

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معدل النمو السكاني العالمي

ولاحظ أن النمو السكاني في المملكة يفوق معدل النمو السكاني العالمي الذي تراجع عالميًا إلى أقل من 1 في المئة سنويًا للمرة الأولى منذ عام 1950 وفقًا لتقرير جديد صادر عن الأمم المتحدة بمناسبة اليوم العالمي للسكان.

ثاني الاستنتاجات التي رصدها حافظ، هو أن “المجتمع السعودي لا يزال -ولله الحمد- مجتمعًا فتيًا وشبابيًا، والذي ينسجم ويتناغم تمامًا مع أحد مرتكزات رؤية السعودية 2030 بأن نكون مجتمعًا حيويًا”.

واعتبر أن هذا “يخلق في نفس الوقت تحديًا على الدولة والقطاع الخاص فيما يتعلق بخلق وتوليد الوظائف. ولكن رغم ذلك فإن نتائج سوق العمل الأخيرة تبشر بالخير بأننا نسير بالمسار الصحيح بتحقيقنا لمعدل بطالة قريب من مستهدف الرؤية بحدود 8 في المئة بالربع الرابع من العام الماضي، وتمكننا من توظيف أكثر من 2.2 مليون مواطن ومواطنة بالقطاع الخاص، والذي يُعد رقمًا تاريخيًا”.

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هل انخفض عدد السكان بالفعل؟

وعلق الكاتب على ما أثارته بعض مواقع التواصل الاجتماعي حول النتائج من حيث ما أظهرته بأن عدد المواطنين السعوديين في 2015 كان 20.7 مليونًا، وفي 2022 بلغ 18.8 مليونًا، ما يعني أن العدد انخفض تقريبًا بنحو 2 مليون نسمة في ظل النمو الذي كشفت عنه النتائج.

وقال: “دون أدنى شك أن الاستغراب والتعجب في محله، ولكن في نفس الوقت من المهم جدًا، أن نعرف بأن التعداد السكاني الأخير كان يغلب عليه التوجه الرقمي بنسبة كبيرة، من خلال استخدام ابتكارات وتقنيات متعددة جعلته يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية، مثل الذكاء الاصطناعي والأقمار الاصطناعية والخرائط التفاعلية وغيرها من التقنيات”.

“هذا بالإضافة إلى قيام الهيئة بعمل المقارنة والتكامل مع بيانات السجلات الإدارية الحكومية، التي هي الأخرى تحسنت كثيرًا مقارنة بالماضي؛ من حيث دقة المعلومات والبيانات نتيجة لتوظيف التقنيات المتقدمة والمتطورة، والذي بدوره عكس بنتائج أكثر دقة وتفصيلاً عن السكان السعوديين مقارنة بحملات التعداد السابقة”، بحسب قوله.

وتابع: “كما أن التغيير في المنهجية المتبعة في تنفيذ تعداد 2022 مقارنة بتعداد 2010 لتقديرات السكانية للأعوام السابقة يأتي متوافقًا مع توجهات الحكومة ورؤية المملكة 2030؛ لرفع مستوى الشفافية وتوفير البيانات الدقيقة للقطاعات المختلفة مثل القطاع الخاص والمستثمرين”.

وختم قائلاً: “معظم دول العالم بين الحين والآخر تقوم بإجراء تعديلات على بياناتها وإحصاءاتها تبعًا للمتغيرات الديموغرافية والتغيرات التي تطرأ على منهجية التعداد ووسائل التقنية المستخدمة”.