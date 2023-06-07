توضيح مهم من “التأمينات” حول شروط صرف منحة الزواج

تواصل – فريق التحرير:

أصدرت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، توضيحًا مهمًا بشأن شروط صرف منحة الزواج لهؤلاء المستفيدين.

وأوضح حساب العناية بالعملاء على “تويتر”، منحة الزواج تُصرف مرة واحدة للمستفيدة من معاش أفراد عائلة المشترك المتوفى في نظام التأمينات، وذلك بعد تسجيلها الزواج لدى الجهة المختصة.

وأضاف أنه يتم إيقاف المعاش، ويُصرف لها منحة زواج قدرها 18 شهرًا من نصيبها بشكل تلقائي دون حاجة الوريثة لتقديم طلب ويتوقف المعاش آليًا في حال.

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خطوات إعادة مبالغ تعويض الدفعة الواحدة

كما كشف أنه يمكن تقديم طلب إعادة مبالغ تعويض الدفعة الواحدة التي سبق صرفها من قبل المشترك باتباع إرشادات الخدمة من خلال زيارة هذا الرابط.

وبينت في الوقت نفسه، أن إعادة الدفعة المستلمة تكون خلال سنة من تاريخ التحاق المشترك بعمله الجديد.

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توضيح مهم من “التأمينات” حول إضافة مدة اشتراك

فيما يمكن تقديم طلب إضافة مدة اشتراك لم يتم تسجيلها من قبل صاحب العمل، واتباع إرشادات الخدمة من خلال زيارة هذا الرابط.

وأكدت المؤسسة العامة للتأمينات، أنه لا يمكن تسجيل مدد اشتراك أكثر من 24 شهرًا السابقة لتاريخ تقديم الطلب.

وأشارت إلى أنه تم الانتهاء من صرف معاشات التقاعد والمنافع التأمينية للمستحقين في نظام التأمينات مسبقًا بتاريخ: 1/5/2023م”.

ما شروط استحقاق التعويض؟

يلزم أن تتوافر في المشترك الشروط التالية:

1- أن يكون من أبناء المملكة.

2- توفر مدد الاشتراك المؤهلة للاستحقاق.

3 – ألا يكون مفصولاً من العمل بسبب راجع إليه.

4- وألا يكون له دخل من عمل أو نشاط خاص.

5- ألا يكون ترك العمل بمحض إرادته.

6 – أن يكون قادرًا على العمل.

7 – ألا يكون قد بلغ سن الستين.

8 – التسجيل في الوزارة “من خلال،

9 – فترة سماح 3 شهور للتقديم على معاش التقاعد

10 – البحث بنشاط وجدية عن العمل.

11 – الالتزام بالتدريب وفق ما يحدده الصندوق.

12 – التقيد بالتعليمات والتوجيهات الصادرة من الصندوق.

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ما البيانات المطلوبة في طلب تعويض ساند؟

1 – رقم الهوية الوطنية.

2 – اسم البنك ورقم الآيبان.

3 – العنوان وبيانات الاتصال.