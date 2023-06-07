“الخثلان” يوضح معنى الاستطاعة التي هي شرط وجوب الحج في الوقت الحاضر

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كشف أستاذ الشريعة ورئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية، الشيخ الدكتور سعد الخثلان، المراد بالاستطاعة التي هي شرط وجوب الحج في الوقت الحاضر.

معنى الاستطاعة قديمًا

وأوضح في مقطع فيديو نشره على حسابه في “تويتر”، أن المراد بالاستطاعة التي هي شرط وجوب الحج في الوقت الحاضر، عند كثير من الفقهاء هي ملك الزاد والراحلة.

وأضاف أنه في حديث مرفوع ورد أنه قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ما السبيل، قال: ” الزاد والراحلة”، والزاد هو ما يحتاج إليه الحاج في ذهابه ورجوعه من مأكول ومشروب وكسوة.

وبين أن الراحلة يجب أن تكون صالحة لمثله، إما بشراء أو باستئجار في ذهابه ورجوعه، فمثلاً الراحلة كانت في الأزمنة السابقة هي الإبل.

وفي وقتنا الحاضر الراحلة تتمثل في السيارة أو الطائرة أو السفينة.

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معنى الاستطاعة في الوقت الحاضر

وأشار إلى أن الأمور الآن في وقتنا الحاضر تغيرت، وهل يتم تفسير الاستطاعة على أنها الزاد والراحلة، مؤكدًا أن الجواب لا.

وبين أن الاستطاعة في العصر الحديث هي القدرة على تحصيل أجرة الحج مع حملة أو مؤسسة أو شركة من الشركات.

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