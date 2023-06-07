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مواعيد وخطوات ترقيات شاغلي الوظائف التعليمية عبر نظام فارس
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مواعيد وخطوات ترقيات شاغلي الوظائف التعليمية عبر نظام فارس

مواعيد وخطوات ترقيات شاغلي الوظائف التعليمية عبر نظام فارس

مواعيد وخطوات ترقيات شاغلي الوظائف التعليمية عبر نظام فارس
٠٨:١٥:٠٥ ص، الأربعاء، ١٨ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٠٧ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت وزارة التعليم، مواعيد فتح التقديم على الترقيات لشاغلي الوظائف التعليمية في قطاعات الوزارة والملحقيات الثقافية وإدارات التعليم بالمناطق والمحافظات، لمن هم على رتبة معلم ممارس أو معلم متقدّم.

وحدّدت الوزارة، فترة التقديم على الترقيات التعليمية من 16 ربيع الأول إلى 7 ربيع الآخر 1445هـ، عبر نظام “فارس الإلكتروني” من خلال؛ الخدمة الذاتية للموظف – ترقيات المعلمين، وذلك لمن استوفى جميع متطلبات وشروط الترقية من شاغلي الوظائف التعليمية.

وسيتم فتح خدمة إضافة ساعات التطوير المهني للترقية لشاغلي الوظائف التعليمية في نظام “فارس”، طوال العام، وذلك من خلال صلاحية الخدمة الذاتية للموظف- خدمة التطوير المهني للمعلمين.​

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مواعيد تقديم ترقيات المعلمين 1445

يبدأ التقديم على الترقيات التعليمية من 16 ربيع الأول إلى 7 ربيع الآخر 1445، الموافق يوم الجمعة 29 سبتمبر 2023، وحتى يوم الأحد 22 أكتوبر 2023.

خطوات التقديم على ترقيات المعلمين

-الدخول على الموقع الإلكتروني لنظام فارس ( من هنا ).

-اختيار “تسجيل الدخول”، وتعبئة البيانات المطلوبة.

-الضغط على خانة “الخدمة الذاتية” من قائمة الخدمات الإلكترونية.

-اختيار “ترقية الخدمات الذاتية”.

-ملء بيانات الترخيص المهني الخاصة بالمعلم أو المعلمة.

-رفع نسخة من الرخصة المهنية.

-تقديم الطلب.

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