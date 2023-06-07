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مع العاصفة المدارية والأمطار.. هاشتاق “الساعات القادمة” يتصدر الترند في المملكة
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مع العاصفة المدارية والأمطار.. هاشتاق “الساعات القادمة” يتصدر الترند في المملكة

مع العاصفة المدارية والأمطار.. هاشتاق “الساعات القادمة” يتصدر الترند في المملكة

مع العاصفة المدارية والأمطار.. هاشتاق “الساعات القادمة” يتصدر الترند في المملكة
٠٨:٢٦:١٣ ص، الأربعاء، ١٨ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٠٧ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

مع تطور عاصفة “بيبارجوي” المدارية وارتقائها للدرجة الأولى، تصدّر صباح اليوم الأربعاء، هاشتاق “الساعات القادمة”، الترند، في المملكة.

عاصفة مدارية وأمطار وتقلبات وطقس غير مستقر

وأنشأ المغردون غرفًا للدردشة حيث شاركوا بصور وفيديوهات عن تطور العاصفة المدارية، وفرص هطول الأمطار وتقلبات الطقس غير المستقر.

وكتب بعض المغردين أن الخليج العربي يشهد منذ أمس، عاصفة مدارية تحولت اليوم إلى إعصار من الدرجة الأولى مصحوبًا برياح سريعة نشطة على الجزيرة العربية.

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“بيبارجوي” تصل مستوى إعصار  من الدرجة الأولى

فيما كشف أستاذ المناخ ونائب رئيس جمعية الطقس، أ.د. عبدالله ‌المسند، عاصفة بيبارجوي تطورت وارتقت إلى مستوى إعصار مداري من الدرجة الأولى.

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الدرجة الخامسة هي الأشد والأقوى

وأوضح على حسابه في “تويتر”، أن العاصفة تطورت كما كان متوقعًا من قبل النماذج المناخية العالمية، مبينًا أن الدرجة الخامسة هي الأشد والأقوى.

الإعصار يزحف ناحية شمال الشمال الشرقي

وأضاف أن الإعصار يزحف ناحية شمال الشمال الشرقي، وأن سرعة الرياح حول مركز الإعصار نحو 136كم في الساعة.

وبين أن العاصفة تبعد حاليًا عن اليابس العماني 1100 كم، وعن اليابس الباكستاني 1250كم، وعن اليابس السعودي 1450كم، وعن اليابس اليمني 1500كم.

الإعصار قد يتطور ويشتد ليبلغ الدرجة الثالثة

وأشار إلى أن الإعصار يتحرك ناحية شمال الشمال الشرقي ميمماً وجهته ناحية جنوب جزيرة العرب، وبحر عمان،

وقد يتطور الإعصار ويشتد ليبلغ الدرجة الثالثة خلال الـ 48 ساعة القادمة.

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توقعات بأمطار رعدية وسيول

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز الوطني للأرصاد هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول.

رياح مغبرة تحد من مدى الرؤية الأفقية

وأشار المركز إلى أن هذه الحالة تكون مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة.

وتنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على الجوف، الحدود الشمالية، حائل، تبوك، والمدينة.

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