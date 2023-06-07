“مطارات القابضة” تُكمل استعداداتها لاستقبال ضيوف الرحمن في موسم الحج

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أكملت شركة مطارات القابضة والشركات القابضة لها الاستعداد لاستقبال ضيوف الرحمن خلال موسم الحاج لهذا العام 1444 هـ.

27 مطارًا يستعد لاستقبال الحجاج

ويستعد 27 مطارًا في المملكة لتقديم أفضل الخدمات لحجاج بيت الله الحرام بما يضمن سهولة وصولهم إلى المشاعر المقدسة، وتيسير أداء فريضة الحج.

وتهدف شركة مطارات القابضة إلى مواكبة التطور المتسارع الذي تشهده المملكة حاليًا وفقًا للإستراتيجية الوطنية للطيران.

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جاهزية 4 مطارات

وفي هذا الإطار، أعلنت هيئة الطيران المدني، جاهزية 4 مطارات لاستقبال حجاج بيت الله الحرام ، ضمن الاستعدادات المقدمة لاستقبال ضيوف الرحمن، خلال موسم الحج.

وخلال تفقده ،مطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي في المدينة المنورة، أكد رئيس الهيئة عبد العزيز الدعيلج جاهزية 4 مطارات وفق خطة مشمولة مع مختلف الجهات.

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