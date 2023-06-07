وتتجه شرق المملكة.. عاصفة “بيبارجوي” تصل لمستوى إعصار مداري من الدرجة الأولى

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كشف أستاذ المناخ ونائب رئيس جمعية الطقس، أ.د. عبدالله ‌المسند، أن عاصفة بيبارجوي تطورت وارتقت إلى مستوى إعصار مداري من الدرجة الأولى.

الدرجة الخامسة هي الأشد والأقوى

وأوضح على حسابه في “تويتر”، أن العاصمة تطورت كما كان متوقعًا من قبل النماذج المناخية العالمية، مبينًا أن الدرجة الخامسة هي الأشد والأقوى.

الإعصار يزحف ناحية شمال الشمال الشرقي

وأضاف أن الإعصار يزحف ناحية شمال الشمال الشرقي، وأن سرعة الرياح حول مركز الإعصار نحو 136كم في الساعة.

وبين أن العاصفة تبعد حاليًا عن اليابس العماني 1100 كم، وعن اليابس الباكستاني 1250كم، وعن اليابس السعودي 1450كم، وعن اليابس اليمني 1500كم.

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الإعصار قد يتطور ويشتد ليبلغ الدرجة الثالثة

وأشار إلى أن الإعصار يتحرك ناحية شمال الشمال الشرقي ميمماً وجهته ناحية جنوب جزيرة العرب، وبحر عمان، وقد يتطور الإعصار ويشتد ليبلغ الدرجة الثالثة خلال الـ 48 ساعة القادمة.

رياح نشطة على 12 منطقة

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز الوطني للأرصاد أن الفرصة ماتزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول.

وأشار المركز إلى أن هذه الحالة تكون مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة.

رياح مغبرة تحد من مدى الرؤية الأفقية

كما تكون السماء غائمة جزئيًا يتخللها سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على منطقتي القصيم والرياض والمنطقة الشرقية.

وتنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على الجوف، الحدود الشمالية، حائل، تبوك، والمدينة المنورة.

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الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر

فيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية على معظم مناطق المملكة.

وشدد على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هطول الأمطار والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والمستنقعـات المائية والأودية.

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