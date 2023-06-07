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“سكني” يكشف خطوات طباعة عقود الأرض بعد حجزها إلكترونيًا
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“سكني” يكشف خطوات طباعة عقود الأرض بعد حجزها إلكترونيًا

“سكني” يكشف خطوات طباعة عقود الأرض بعد حجزها إلكترونيًا

“سكني” يكشف خطوات طباعة عقود الأرض بعد حجزها إلكترونيًا
٠٨:٠٣:٠٧ ص، الأربعاء، ١٨ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٠٧ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

تفاعل حساب “العناية بالمستفيدين” التابع لبرنامج “سكني” مع سؤال أحد المستفيدين بشأن طباعة عقود أرض بعد شرائها إلكترونيًا.

وردًا على ذلك، قال البرنامج: يمكنك طباعة كافة المستندات ومن ضمنها القرار المساحي بعد تخصيص منتج الأرض وتوقيع العقد الإلكتروني من خلال حسابك الشخصي.

وأضاف: “في حال لم تتمكن من طباعة المستندات، يمكنك زيارة الفرع ليتم خدمتكم بما يحقق رضاكم بإذن الله” .

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الحصول على سكن 

في وقت سابق، تفاعل حساب العناية بالمستفيدين، التابع لبرنامج سكني، عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، مع نداء أطلقه أحد المتابعين، يطلب الحصول على سكن.

الإسكان التنموي

وقال المتابع، في تغريدة: “لنا 10 سنين بدون سكن، ومستحقين، ما بين التنموي والجمعية الفيصلية بجدة.. ماذا نفعل”.

وعلى الفور، رد “العناية بالمستفيدين”، موضحًا أن: “كافة شرائح مجتمعنا محل اهتمام، ومن خلال الإسكان التنموي والذي يهدف لخدمة الأسر الأشد حاجة المدرجين ضمن قوائم الضمان الاجتماعي المستحقين في منصة سكني، سيتم تحويل الطلب تلقائياً للإسكان التنموي، وسيتم التواصل مع المتقدم او المتقدمة فور توفر المنتج المناسب”.

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السعودية العناية بالمستفيدين المملكة برنامج سكني حساب العناية بالمستفيدين سكني

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