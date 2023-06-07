عوامل يتوقف عليها اختيارك للزي الطبي

بسبب تعدد الخامات؛ قد تحتار في اختيار أفضل الخامات لزيك الطبي، خاصة أنك ستقضي به أوقاتًا طويلة إلى حد ما، وستكون في حاجة إلى أن تكون هذه الخامات مريحة.

لا تنس أيضًا أن زيك الطبي يعكس مظهرك ومدى احترافيتك أمام عملائك؛ فسواء كنت تبحث عن زي طبي ناعم، أو متين، أو مقاوم للبقع، لا بد أن تعلم أن هناك عددًا من المعايير التي يمكنك على أساسها اختيار الزي الطبي الأنسب لك، نخبرك إياها في هذا المقال.

الزي الطبي من ناحية الخامات

في البداية لا بد أن تتعرف على أبرز أنواع الخامات المستخدمة في الزي الطبي، لكي تتمكن من اختيار الخامة الأنسب لحاجتك.

1- الزي المصنوع من القطن:

القطن هو الخامة الأكثر استخدامًا في الأزياء الطبية، فتتميز الأزياء المصنعة من القطن بالنعومة ولطافة الملمس، والمسامية التي تسمح بالتهوية.

كما تمتص الأزياء المصنوعة من القطن العرق، وتعتبر مناسبة بشكل مثالي لهؤلاء الذين يعانون من الحساسية.

2- البولي كتان:

تتميز أيضًا أزياء البولي كتان بجمال المظهر الخارجي، إضافة إلى نعومة الملمس، ومقاومتها للتكسر والتجعيد.

كذلك تتميز بالمسامية التي تسمح بانسياب الهواء، ووصول التهوية الجيدة للجسم، إضافة إلى سهولة التنظيف، وهذا ما يجعل سعرها مكلفًا إلى حد ما.

3- البوليستر:

هذه الخامة مناسبة لمن يفضلون الخامات التي تمتاز بالقوة والمتانة، ومقاومة التجعيد، وهي مناسبة لمن يبحثون عن زي طبي مقاوم للرطوبة. لكن ما يعيبه هو أنه لا يسمح بالتهوية الجيدة، وهذا ما قد يزيد من شعورك بالحرارة.

4- الدنيم:

الدنيم أيضًا يتميز بالمتانة وسهولة التنظيف والصيانة. إضافة إلى كونه مقاومًا للتجعيد والتلف.

أهم معايير اختيار الزي الطبي

إليك أهم المعايير التي يمكنك على أساسها اختيار زيك الطبي:

1- الجودة:

يتعرض الطاقم الطبي داخل غرفة العمليات إلى سوائل من أجسام المرضى، وهذا قد يحتاج إلى التنظيف المتكرر والقاسي للزي بغرض التعقيم، ولهذا فجودة الزي مهمة في الحفاظ عليه لمدة طويلة، ودون أن يتمزق على سبيل المثال.

2- القياس:

تأكد من أنك تختار زيًا لا يقيد حركتك بأي حال من الأحوال، ويسمح لك بالتحرك بسهولة دون أن يشعرك بعدم الراحة، أو يعيقك أثناء التحرك.

3- الطباعة:

بالتأكيد يعتمد هذا على سياسات المؤسسة التي تعمل بها، لكن لو كنت طبيب أطفال على سبيل المثال، أو تعمل في مؤسستك الخاصة، فقد تود إضافة بعضًا من الطباعات المميزة لزيك الطبي.

4- اللون:

رغم تعدد الألوان؛ يفضل معظم الأطباء اللونين الأخضر والأزرق، لأنهما أسهل من ناحية التنظيف، ولا يتسببان في إرهاق العينين. إضافة إلى أن مثل هذه الألوان تعزز الشعور بالهدوء والآمان.

من أين تحصل على أعلى جودة للزي الطبي؟

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