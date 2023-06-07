خدمة اليوم.. 4 خطوات لتسجيل المنشآت التجارية في نظام التدريب والتوظيف

تواصل – فريق التحرير:

تقدم صحيفة “تواصل” لقرائها الكرام، اليوم الأربعاء، أهم وأيسر الخطوات لتسجيل المنشآت التجارية في نظام التدريب والتوظيف.

خطوات تسجيل المنشآت في نظام التدريب والتوظيف

وأوضح صندوق تنمية الموارد البشرية، أنه يقدم هذه الخدمة الإلكترونية؛ لتمكن المنشآت التجارية من الحصول على برامج التدريب المرتبط بالتوظيف والاستفادة منها، عبر هذه الخطوات:

اقرأ أيضًا:

خدمة اليوم.. 11 خطوة لتجديد رخصة البناء المنتهية

الخطوات

1 – سجل بيانات المنشأة الأساسية.

2 – سجل الطلب.

3 – راجع الطلب في فرع الصندوق المعني.

4 – راجع مكتب العمل المعني.

اقرأ أيضًا:

خدمة اليوم.. 8 خطوات لتقديم طلب تجديد سجل تجاري

خدمة العملاء

وأشارت “خدمة العملاء” إلى أن الاستفسار عن هذه الخدمة، متاح من خلال ساعات العمل اليومية والتي تبدأ من الساعة الـ 7:30 صباحًا وتستمر حتى الساعة الـ 3:30 مساءً.

وأكدت أن الاتصال يكون عن طريق هذا الرقم ” 8001222030″، وأنها تتلقى استفسارات المستخدمين، والشكاوى والاستفسارات، والتواصل مع فريق الدعم عن طريق البريد الإلكتروني.

اقرأ أيضًا:

خدمة اليوم.. 3 خطوات لتدريب رواد الأعمال وملاك ومنسوبي المنشآت الصغيرة والمتوسطة