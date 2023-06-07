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خدمة اليوم.. 4 خطوات لتسجيل المنشآت التجارية في نظام التدريب والتوظيف

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خدمة اليوم.. 4 خطوات لتسجيل المنشآت التجارية في نظام التدريب والتوظيف

خدمة اليوم.. 4 خطوات لتسجيل المنشآت التجارية في نظام التدريب والتوظيف

خدمة اليوم.. 4 خطوات لتسجيل المنشآت التجارية في نظام التدريب والتوظيف
٠٧:٣١:٤٣ ص، الأربعاء، ١٨ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٠٧ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

تقدم صحيفة “تواصل” لقرائها الكرام، اليوم الأربعاء، أهم وأيسر الخطوات لتسجيل المنشآت التجارية في نظام التدريب والتوظيف.

خطوات تسجيل المنشآت في نظام التدريب والتوظيف

وأوضح صندوق تنمية الموارد البشرية، أنه يقدم هذه الخدمة الإلكترونية؛ لتمكن المنشآت التجارية من الحصول على برامج التدريب المرتبط بالتوظيف والاستفادة منها، عبر هذه الخطوات:

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الخطوات

1 – سجل بيانات المنشأة الأساسية.

2 – سجل الطلب.

3 – راجع الطلب في فرع الصندوق المعني.

4 – راجع مكتب العمل المعني.

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خدمة العملاء

وأشارت “خدمة العملاء” إلى أن الاستفسار عن هذه الخدمة، متاح من خلال ساعات العمل اليومية والتي تبدأ من الساعة الـ 7:30 صباحًا وتستمر حتى الساعة الـ 3:30 مساءً.

وأكدت أن الاتصال يكون عن طريق هذا الرقم ” 8001222030″، وأنها تتلقى استفسارات المستخدمين، والشكاوى والاستفسارات، والتواصل مع فريق الدعم عن طريق البريد الإلكتروني.

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أخبار السعودية المنشآت التجارية تسجيل المنشآت خدمة اليوم صندوق تنمية الموارد البشرية نظام التدريب والتوظيف

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