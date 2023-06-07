منها زيادة التحصيل الدراسي.. تأثير الرضاعة الطبيعية على النمو المعرفي للطفل

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أثبتت الدراسات العلمية أن الرضاعة الطبيعية لها ارتباط وثيق على زيادة التحصيل الدراسي للطلاب، وعلى النمو المعرفي للطفل حتى الوصول لمرحلة المراهقة.

مستوى الأطفال التعليمي

وأثبت بحث جديد أن الرضاعة الطبيعية ومدتها لهما تأثير واضح على مستوى الأطفال التعليمي عندما يصلون لمرحلة المراهقة، وبالتالي درجاتهم في الاختبارات.

وتتبع التقرير، الذي نُشر، الاثنين، في مجلة “أرشيفات الأمراض في الطفولة”، حوالي 5 آلاف طفل بريطاني من طفولتهم في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين إلى العام الأخير من المدرسة الثانوية، أي الأطفال الذين ولدوا في الفترة بين عامي 2000 و2002.

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الرضاعة الطبيعية تُحسّن النمو المعرفي للطفل

ووفقا للدراسة التي ألفها الدكتور رينيه بيريرا إلياس، وهو طالب دكتوراه وباحث في الفترة المحيطة بالولادة بجامعة أكسفورد، توجد بعض الأدلة على أن مدة الرضاعة الطبيعية مرتبطة بتحسين النمو المعرفي للطفل، حتى بعد مراعاة عدة عوامل أخرى مهمة، مثل الوضع الاجتماعي والاقتصادي وذكاء الأم.

وتم تقسيم الأطفال إلى مجموعات بناءً على مدة الرضاعة الطبيعية، بداية ممن لم يرضعوا بشكل طبيعي على الإطلاق، أو من تلقوا الرضاعة لبضعة أشهر، أو لمدة عام أو أكثر، وفقا للدراسة.

وقارن الباحثون بعد ذلك نتائج الأطفال في اختبار الشهادة العامة للتعليم الثانوي في المملكة المتحدة.

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الرضاعة الطبيعة والتطور الدراسي للأطفال

وما وجده فريق الدراسة هو أن نتائج الاختبارات كانت مرتفعة كلما طالت فترة الرضاعة الطبيعية.

وبالمقارنة مع أولئك الذين لم يرضعوا من قبل، فإن الأطفال الذين رضعوا رضاعة طبيعية لمدة 12 شهرًا على الأقل، اتضح أنهم:

– كانوا أكثر إمكانية بنسبة 39 في المئة لاجتياز اختبارات الرياضيات واللغة الإنجليزية GCSE.

– كان احتمال رسوبهم في امتحان اللغة الإنكليزية أقل بنسبة 25 في المئة.

وخلصت الدراسة إلى أنه يجب الاستمرار في تشجيع الرضاعة الطبيعية عندما يكون ذلك ممكنًا.

وقالت الدراسة إن التطور المحتمل في التحصيل الدراسي في هذه الدراسة يشكل عاملاً واحدًا فقط من الفوائد المحتملة للرضاعة الطبيعية.

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