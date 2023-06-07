انخفاض أسعار النفط بأقل من 1% عند التسوية

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انخفضت أسعار النفط في آخر جولة لتعاملات جلسة الثلاثاء، وسط مخاوف من تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي.

برنت يسجل 76 دولارًا للبرميل

وعند التسوية، تراجعت العقود الآجلة لخام برنت بنحو 0.6% إلى 76.29 دولار للبرميل، كما انخفضت عقود النفط الأمريكي بنسبة 0.6% إلى 71.74 دولار للبرميل.

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تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي

وتوقع تقرير للبنك الدولي تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي في العام الجاري إلى 2.1% مقارنة بمستويات 3.1% المسجلة في 2022.

وصرح أيهان كوسى، نائب كبير الاقتصاديين لدى البنك الدولي، بأن الاقتصاد العالمي يشهد تباطؤاً عالمياً حاداً ومتزامناً، و65% من الدول ستشهد تباطؤًا في النمو هذا العام بصورة أكبر من العام الماضي.

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توقعات بضعف الطلب على النفط الخام

من جانبه قال إدوارد مويا كبير محللي السوق في شركة أواندا للبيانات والتحليلات في تصريحات نقلته رويترز إن أسعار الخام تتسم بالضعف مع استمرار مخاوف النمو العالمي في الإشارة إلى توقعات أضعف بكثير للطلب على النفط الخام”.

وكانت أسعار النفط سجلت مكاسب كبيرة يوم الاثنين بدعم من قرار المملكة بتنفيذ خفض طوعي إضافي للإنتاج بنحو مليون برميل يومياً في الشهر المقبل.

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