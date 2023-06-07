اليوم.. انتهاء النقل الداخلي للمعلمين والمعلمات والنتائج في هذا الموعد

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تغلق إدارات التعليم، بنهاية دوام اليوم، الأربعاء، إدخال رغبات النقل الداخلي للمعلمين والمعلمات عن طريق نظام نور الإلكتروني للعام الدراسي الحالي.

أسباب تمديد الفترة ليومين إضافيين

وكانت وزارة التعليم قد قامت بتمديد الفترة ليومين إضافيين؛ إثر قرارها فتح باب العدول عن نتائج حركة النقل الخارجي للمعلمين والمعلمات مطلع الأسبوع الحالي.

وعلى ضوء قرار التمديد، تستمر فترة التقديم على إجراءات النقل الداخلي حتى مساء اليوم الأربعاء 18 من ذي القعدة 1444هـ.

ونقلت صحيفة “عكاظ” عن مصادر مطلعة، أن القرار يأتي من أجل إتاحة الفرصة للمنقولين خارجيًا من أجل الالتحاق بحركة النقل الداخلي في مناطقهم التي نقلوا إليها.

وجاء ذلك متزامنًا مع قرار وزارة التعليم الأخير القاضي بفتح باب العدول عن النقل الخارجي، وحتى يكون هناك استيعاب أكبر للراغبين، وبالتالي تحقيق استقرار أفضل للميدان التعليمي”، وفق المصادر ذاتها.

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إعلان نتائج النقل الداخلي

وتستعد الإدارات التعليمية لإعلان نتائج الحركة اعتباراً من يوم الـ29 من الشهر الجاري حتى الرابع من ذي الحجة القادم، ويمكن الاعتراض إلكترونياً فور إعلان النتائج.

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خطوات طلب النقل الداخلي للمعلمين

الدخول على نظام نور بطريقتين:

الأولى: عن طريق إدراج اسم المستخدم وكلمة السر لنظام نور

الثانية: عن طريق بوابة النفاذ الوطني الموحد.

-اختيار أيقونة خدمات شؤون المعلمين.

-التوجه إلى أيقونة رغبات النقل الداخلي.

-النقر على إضافة طلب داخلي.

-التهمل والاطلاع على الإقرار

-وضع علامة صح على أيقونة الاطلاع للتمكن من الانتقال للصفحة التالية.

-يمكنك بعد ذلك إضافة الرغبات واتباع الخطوات الخاصة بإدخالها وترتيبها.

-بعد الانتهاء من إدخال الرغبات ستظهر صفحة بها تاريخ الطلب وباقي البيانات.

-بعد ذلك يمكن طباعة استمارة النقل الداخلي.

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