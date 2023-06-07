للطلاب.. كيف تُقلل التوتر وتُذاكر المنهج في أيام قليلة؟

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يستعد أكثر من 6 ملايين طالب في جميع مناطق المملكة لاختبارات الفصل الدراسي الثالث، ويبحث العديد منهم عن أفضل الطرق لتقليل التوتر ولمذاكرة المنهج كله في هذه الأيام.

ويقدم الخبير التربوي “مجدي حمزة” عدة نصائح يجب على الطلاب اتباعها قبل فترة الاختبارات، من أجل التخلص من التوتر، والقدرة على الانتهاء من مراجعة المنهج في وقت قصير، ومنها:

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مذاكرة المنهج في مدة قصيرة

– يجب على الطالب في هذه الفترة، الحرص على حل النماذج بشكل أكبر من المذاكرة، لأن النماذج تساعد على تثبيت المعلومات.

– الابتعاد عن تناول المواد التي تحتوي على منبهات لأنها تفقد التركيز.

– ابتعاد الأسر عن المشكلات الأسرية، لأنها تؤثر على الطالب، وتفقده التركيز.

– عدم استخدام أكثر من مذكرة للمادة الدراسية الواحدة حتى لا يعرض الطالب للتشتت، وفقًا لصحيفة “الوطن” المصرية.

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نصائح لتقليل التوتر

وعلى الجانب الآخر، قدم الدكتور مجدي بدران عضو الجمعية المصرية للمناعة والحساسية، عدة نصائح لطلاب الثانوية العامة، التي يجب اتباعها لتقليل التوتر، ومنها:

– الحد من السهر والنوم لساعات كافية: وذلك لأن النوم ضروري، لأداء أفضل في عديد من الوظائف السلوكية والفسيولوجية والحيوية، التي تشمل الأداء الدراسي، والاسترخاء النفسي.

– ضرورة ممارسة الرياضة: لأن الرياضة تساعد في التقليل من التوتر، وتؤدي إلى زيادة الموصلات العصبية في الدماغ.

– تناول وجبة الإفطار: حيث إنها تُحسّن الوظائف المعرفية المتعلقة بالذاكرة.

– اختبارات الذكاء، وتناول الأسماك: لأنها تعزز من القدرات الذهنية.

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