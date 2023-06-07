“الأدوية الأوروبية” تُحذر: “كوفيد” لا يزال يمثّل تهديدًا

تواصل – فريق التحرير:

حذّرت وكالة الأدوية الأوروبية، من أن “كوفيد -19” لا يزال يشكّل تهديدًا، على الرغم من أنّه لم يعد حالة طوارئ صحية عالمية.

جاء ذلك، أمس الثلاثاء، خلال آخر مؤتمر صحافي دوري للوكالة، التي تتخذ من أمستردام في هولندا مقرًا لها، عن الوباء.

اقرأ أيضًا:

العلماء يكشفون عن 12 عرضًا لـ “كوفيد” طويل الأمد

كوفيد أودى بحياة الملايين

وخلال السنوات الثلاث الأخيرة، تُنتظر المؤتمرات الصحافية للهيئة الأوروبية؛ من أجل متابعة آخر التطوّرات بشأن لقاحات وعلاجات الفيروس، الذي أودى بحياة الملايين وأحدث فوضى اقتصادية.

وقالت وكالة الأدوية الأوروبية إنّها ستتابع عملها على لقاحات فعّالة ضدّ متحوّرات جديدة للمرض.

اقرأ أيضًا:

دراسة: مقتل 280 ألف أمريكي بسبب لقاحات كوفيد

خطورة كوفيد-19

وأكد مدير استراتيجية اللقاح في وكالة الأدوية الأوروبية، ماركو كافاليري، أنّ “هذا الفيروس سيظلّ تهديدًا، خصوصًا بالنسبة للفئات الأكثر ضعفًا”.

وأضاف أنّ الفيروس “لا يزال ينتشر وتظهر متحوّرات جديدة منه”.

كذلك، أشار إلى أنّ سلطات الصحة العامّة يجب أن “تبقى على أهبة الاستعداد” خصوصًا في فصل الشتاء، حتى لو أسهمت لقاحات كوفيد في منع دخول المستشفى وفي إنقاذ الأرواح.

اقرأ أيضًا:

عدوى “كوفيد” أثناء الحمل تزيد من خطر إصابة الأطفال بالتوحد

لقاحات كوفيد أنقذت 20 مليونًا في العام الأول للوباء

من جهتها، أشارت المديرة التنفيذية لوكالة الأدوية الأوروبية، إيمير كوك، إلى أنّ “التقديرات تشير إلى أنّه في العام الأول من الوباء وحده، ساعدت لقاحات كوفيد في إنقاذ حياة حوالي 20 مليون شخص”.

ورحّبت بعمل وكالتها لتطبيق “أكبر برنامج تطعيم في تاريخ أوروبا”.

وكانت منظمة الصحة العالمية أعلنت في الخامس من مايو، أنّ جائحة “كوفيد-19” لم تعدّ تمثّل حالة طوارئ صحية عالمية.