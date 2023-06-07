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أمطار وسيول في الباحة ومكة.. “الأرصاد” يتوقع رياحًا نشطة على 12 منطقة
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أمطار وسيول في الباحة ومكة.. “الأرصاد” يتوقع رياحًا نشطة على 12 منطقة

أمطار وسيول في الباحة ومكة.. “الأرصاد” يتوقع رياحًا نشطة على 12 منطقة

أمطار وسيول في الباحة ومكة.. “الأرصاد” يتوقع رياحًا نشطة على 12 منطقة
٠٥:٠٣:١٥ ص، الأربعاء، ١٨ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٠٧ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل – واس:

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن الفرصة ماتزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول.

أمطار وسيول وبرد على 4 مناطق

وأشار المركز إلى أن هذه الحالة تكون مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة.

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سماء غائمة وسحب رعدية ممطرة على 3 مناطق

كما تكون السماء غائمة جزئيًا يتخللها سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من منطقتي القصيم والرياض تمتد إلى الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية.

رياح مغبرة تحد من مدى الرؤية الأفقية

في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الجوف، الحدود الشمالية، حائل، تبوك، والمدينة المنورة.

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حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر

 وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة تصل إلى أكثر من 45كم/ساعة مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الأوسط والجنوبي.

 وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف يصل إلى مترين مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الأوسط والجنوبي.

وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج ومائج مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الأوسط والجنوبي.

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حركة الرياح السطحية على الخليج العربي

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي غربية إلى شمالية غربية بسرعة 10-30 كم/ساعة تصل إلى 40 كم/ساعة على الجزء الأوسط.

وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر يصل إلى متر ونصف على الجزء الأوسط.

وحالة البحر خفيف الموج ومتوسط على الجزء الأوسط.

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