80 % منهم من 3 دول.. تعرف على نسبة وعدد العرب في المملكة

تواصل – فريق التحرير:

كشفت تقارير الهيئة العامة للإحصاءات أن العرب يشكلون نحو 16 في المئة من إجمالي عدد السكان في المملكة البالغ 32.2 مليون نسمة.

5.16 مليون عربي في المملكة

وأضافت التقارير أن عدد العرب الذين يعيشون في المملكة يبلغ نحو 5.16 مليون عربي، يتوزعون على 18 دولة، وفقًا للتعداد السكاني لـ2022.

بينما يشكلون 38.6 في المئة من السكان غير المواطنين “المقيمين” في المملكة، والبالغ عددهم 13.4 مليون نسمة.

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ترتيب وجود الدول العربية في المملكة

ووفقًا لتقارير الهيئة العامة للإحصاءات، فقد جاء ترتيب أعداد الدول العربية في المملكة كالتالي:

1 – الجنسية اليمنية، بنحو 1.8 مليون نسمة، (35.2 في المئة من العرب).

2 – الجنسية المصرية، بعدد 1.47 مليون نسمة (28.8 في المئة من العرب).

3- الجنسية السودانية بنحو 819.6 ألف نسمة (16 في المئة من العرب).

وتشكل الدول الثلاث 80 في المئة من العرب في المملكة بإجمالي 4.1 مليون.

4 – الجنسية السورية بعدد 449.3 ألف (8.8 في المئة من العرب).

5 – الجنسية الأردنية وعددهم 204.3 ألف (4 في المائة من العرب).

6 – الجنسية الفلسطينية بعدد 129.9 ألف (2.5 في المئة من العرب).

فيما تأتي بقية الجنسيات كالتالي: لبنان 52.8 ألف، والكويت 50.3 ألف، المغرب 48.8 ألف، والصومال 45.7 ألف.

وتونس 24.8 ألف، وموريتانيا 18 ألف، والبحرين 16.7 ألف، والجزائر 9.7 ألف، والإمارات 8.3 ألف.

وقطر 7.1 ألف، وعمان 3.7 ألف، وأخيرًا جيبوتي 1.7 ألف.

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عدد سكان المواطنين في المملكة

كانت الهيئة العامة للإحصاء قد أعلنت الأسبوع الماضي، أن عدد سكان المملكة قد بلغ 32.17 مليون نسمة وفقًا للنتائج الرئيسة لتعداد المملكة 2022.

وأظهرت النتائج أن عدد المواطنين بلغ 18.8 مليون نسمة، بنسبة 58.4 في المئة، بينما بلغ عدد غير المواطنين 13.4 مليون نسمة بنسبة 41.6 في المئة.

وبلغ عدد الذكور 19.7 مليون نسمة بنسبة 61 في المئة، في حين بلغ عدد الإناث 12.5 مليون نسمة بنسبة 39 في المئة.

ومقارنة بتعداد 2010، نما عدد السكان الإجمالي من 24 مليون نسمة عام 2010 إلى 32.2 مليون نسمة عام 2022، وذلك بمتوسط معدل نمو سنوي وصل إلى 2.5 في المئة.

فيما زاد عدد المواطنين من 14 مليون نسمة إلى 18.8 مليون نسمة، بزيادة إجمالية قدرها 4.8 مليون نسمة.

وارتفع كذلك عدد السكان غير المواطنين من 9.9 مليون نسمة إلى 13.4 مليون نسمة بزيادة إجمالية قدرها 3.5 مليون نسمة.

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