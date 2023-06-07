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Blade V70 أحدث إصدارات هواتف شركة ZTE بمواصفات مميزة
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Blade V70 أحدث إصدارات هواتف شركة ZTE بمواصفات مميزة

Blade V70 أحدث إصدارات هواتف شركة ZTE بمواصفات مميزة

Blade V70 أحدث إصدارات هواتف شركة ZTE بمواصفات مميزة
٠٣:٠٤:٤٦ ص، الأربعاء، ١٨ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٠٧ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت شركة ZTE هاتفها الذكي الجديد من مجموعة Blade في الصين، الذي يطلق عليه اسم ZTE Blade V70، دون أن تكشف عن موعد الإطلاق أو الأسعار المتوقعة.

مواصفات Blade V70 

ويتميز الهاتف بشاشة AMOLED بحجم 6.67 بوصة ودقة +FHD ومعدل تحديث 90 هرتز مع معالج Dimensity 810 وبطارية بسعة 5100 مللي أمبير مع شحن سلكي بقوة 66 واط.

فتحة ثقب للكاميرا الأمامية

في حين تأتي الشاشة بفتحة ثقب للكاميرا الأمامية بدقة 16 ميجابكسل. ويحتوي الجزء الخلفي من الهاتف على كاميرا رئيسية بدقة 64 ميجابكسل مع كاميرا واسعة الزاوية بدقة 8 ميجابكسل وكاميرا ماكرو بدقة 5 ميجابكسل. يدعم الهاتف واجهة مستخدم ZTE MyOS 11.5 المستندة إلى نظام Android 11.

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كاميرا تحت الشاشة

وأطلقت الشركة، 3 أعوام هاتف (ZTE Axon 20 5G)، في الصين، وهو أول هاتف ذكي مزود بكاميرا تحت الشاشة يتم طرحه في السوق.

ويتم إخفاء الكاميرا الأمامية تحت الشاشة، دون الحاجة إلى أي نتوء أو ثقب دائري صغير، ويزيد التصميم من مساحة شاشة الهاتف الذكي، والتي عادة ما تتضمن بقعة سوداء في الجزء العلوي تحتوي على الكاميرا.

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