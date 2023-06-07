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بقيمة 21 مليار ريال.. استثمارات لبناء مجمعات سكنية للعاملين في نيوم
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بقيمة 21 مليار ريال.. استثمارات لبناء مجمعات سكنية للعاملين في نيوم

بقيمة 21 مليار ريال.. استثمارات لبناء مجمعات سكنية للعاملين في نيوم

بقيمة 21 مليار ريال.. استثمارات لبناء مجمعات سكنية للعاملين في نيوم
٠٣:٠٥:١١ ص، الأربعاء، ١٨ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٠٧ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

وقعت نيوم اتفاقية تبلغ قيمتها أكثر من 21 مليار ريال، للمرحلة الأولى من توسعة مجتمعاتها السكنية، وهو مشروع للبنية التحتية الاجتماعية يهدف لاستيعاب القوى العاملة المتزايدة في نيوم.

95 ألف ساكن من العاملين

وتشمل الاتفاقية إنشاء عشر مجمعات سكنية  تستوعب 95 ألف ساكن من العاملين في مشاريع نيوم المختلفة مع نهاية المرحلة الأولى، إذ يتم بناؤها بشكل مستدام كوحدات معيارية يمكن إعادة استخدامها لمهام أخرى.

وستقدم المجمعات الجديدة مختلف الخدمات الأساسية، مثل: عيادات الرعاية الصحية ومحطات الإطفاء، إضافة إلى عديد من المرافق الترفيهية، مثل الملاعب الرياضية متعددة الأغراض، حسب “الاقتصادية”.

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تحقيق أهداف نيوم

وتشكل المجمعات السكنية المؤقتة للعاملين خطوة مهمة لتحقيق أهداف نيوم وإنجاز مشاريعها خلال الفترة الزمنية المعلنة، في وقت تشهد المشاريع الرئيسة المتسارعة، مثل “ذا لاين”، و”تروجينا”، و”أوكساچون”، وجزيرة “سندالة”، ومشاريع البنية التحتية القائمة، تطورات سريعة ومتلاحقة.

وتضم قائمة الشركات الفائزة بعقود المرحلة الأولى عددا من الشركات الوطنية الرائدة في المملكة، منها:

الفنار العالمية للتطوير

المطلق للاستثمار العقاري (AREIC)

نسما القابضة

فيما تشارك شركة تماسك القابضة في المشروع من خلال شريكين، هما: شركة مجموعة المجال العربي، والشركة العربية السعودية للتجارة والإنشاء (ساتكو).

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أخبار السعودية اليوم اتفاقية نيوم اقتصاد السعودية البنية التحتية مجتمعات سكنية مشروع نيوم

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