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روسيا توجه اتهاما رسميا لأوكرانيا بتفجير سد كاخوفكا
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روسيا توجه اتهاما رسميا لأوكرانيا بتفجير سد كاخوفكا

روسيا توجه اتهاما رسميا لأوكرانيا بتفجير سد كاخوفكا

روسيا توجه اتهاما رسميا لأوكرانيا بتفجير سد كاخوفكا
٠٢:٥١:٤٢ ص، الأربعاء، ١٨ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٠٧ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

وجه المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، اليوم، اتهاما مباشرا إلى أوكرانيا، حملها خلاله المسؤولية عن تفجير سد نوفا كاخوفكا.

منافع عسكرية

وقال نيبينزيا في جلسة لمجلس الأمن الدولي: “القوات الأوكرانية عملت على تدمير السد لمنافع عسكرية”، معتبرا أن سلطات كييف “ارتكبت جريمة” بتدمير محطة الطاقة في سد نوفا كاخوفكا، حسب “سكاي نيوز عربية”.

من جانبها، قالت وزارة الخارجية الروسية، في بيان: “ندعو المجتمع الدولي إلى إدانة الأعمال الإجرامية للسلطات الأوكرانية، التي تعتبر غير إنسانية بشكل متزايد وتشكّل تهديداً خطيراً للأمن الإقليمي والعالمي”.

تدمير محطة كاخوفكا للطاقة الكهرومائية

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استمرار أوكراني

وفي المقابل، صرح الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، بأن الهجوم على السد لن يؤثر على خطط كييف المضي قدما بهجومها المضاد الرامي لاستعادة أراضيها من القوات الروسية، حسب “العربية”.

وقال زيلينسكي عبر تليجرام: “لم يؤثر انفجار السد على قدرة أوكرانيا على طرد الاحتلال من أراضيها”، مشيرا إلى أنه تواصل مع كبار قادة بلاده العسكريين، وأن الجيش في أعلى مستويات الجاهزية.

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اتهام روسي ‏الأمم المتحدة الحرب الروسية الاوكرانية تفجير سد كاخوفكا فولوديمير زيلينسكي

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