10 مزايا لنظام تشغيل آيفون الجديد ios 17

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أعلنت شركة آبل عن نظام التشغيل الجديد لهواتف آيفون ios 17K في مؤتمرها السنوي للمطورين، والذي يحتوي على مجموعة من الميزات الجديدة.

نظام تشغيل جديد

وأوضح موقع غادجيتس ناو الإلكتروني، أن نظام التشغيل الجديد لهواتف آيفون يحتوي على العديد من المزايا المفيدة للمستخدم.

ومن أهم مزايا نظام التشغيل الجديد ما يلي:

– تطبيق Journal الجديد

ربما يكون تسجيل اليوميات من مخلفات الماضي، لكن آبل تريد إعادته إلى الواجهة من خلال تطبيق جديد تماماً.

باستخدام التعلم الآلي على الجهاز، يمكن تقديم اقتراحات مخصصة للمساعدة في إلهام إدخال دفتر اليومية للمستخدم.

– مشاركة كلمات المرور

مع النظام الجديد، يمكن للمستخدمين مشاركة كلمات المرور مع مجموعة من جهات الاتصال الموثوقة.

ويمكن لأي شخص في المجموعة إضافة كلمات المرور وتعديلها لتحديثها باستمرار. نظراً لأن المشاركة تتم من خلال iCloud Keychain، فهي مشفرة من طرف إلى طرف.

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– ميزات “إير تاغ” الجديدة

يمكن مشاركة إير تاغ مع ما يصل إلى خمسة أشخاص آخرين، مما يسمح للأصدقاء والعائلة بتتبع عنصر في Find My.

– البحث المرئي لمقاطع الفيديو

مع نظام التشغيل “آي أو إس” 17، سيكون البحث المرئي متاحاً في إطارات الفيديو المتوقفة مؤقتاً. يمكن للمستخدمين التعرف على الطعام وواجهات المحلات واللافتات والرموز ورفع الموضوعات الفردية من الصور ومقاطع الفيديو.

– الشاشة تعمل دائماً

هي تجربة شاشة كاملة جديدة كلياً توفر معلومات سريعة تم تصميمها ليتم عرضها من مسافة عندما يكون آيفون على جانبه ويتم شحنه.

– التصحيح التلقائي أفضل

سيتلقى المستخدمون الآن توصيات نصية تنبؤية مضمنة أثناء الكتابة، لذا فإن إضافة كلمات كاملة أو إكمال الجمل أمر سهل مثل النقر على شريط المسافة، مما يجعل إدخال النص أسرع من أي وقت مضى.

– ميزة مشاركة سهلة

مع النظام الجديد سيحصل AirDrop على طرق جديدة للمشاركة. يسمح NameDrop للمستخدمين بمشاركة معلومات الاتصال بسهولة من خلال الجمع بين أجهزة آيفون الخاصة بهم معاً، أو عن طريق الجمع بين آيفون وساعة آبل معاً.

– ميزات جديدة في تطبيق الرسائل

هناك قائمة جديدة بالكامل قابلة للتوسيع يمكن الوصول إليها بنقرة بسيطة لعرض تطبيقات “آي مسج” التي تمنح الرسائل مظهراً أكثر أناقة. أيضاً، يصبح البحث أكثر قوة ودقة مع عوامل تصفية البحث، مما يتيح للمستخدمين بدء البحث وإضافة عوامل تصفية إضافية لتضييق نطاق النتائج والعثور على ما يبحثون عنه بالضبط.

– ميزة تسجيل الوصول

يُقصد بتسجيل الوصول عندما يريد المستخدم إخطار أحد أفراد العائلة أو الأصدقاء بأنه وصل إلى وجهته بأمان.

– لا مزيد من مرحباً سيري

يمكن الآن تنشيط سيري بمجرد قول سيري، بمجرد التنشيط، يمكن للمستخدمين إصدار أوامر متعددة متتالية دون الحاجة إلى إعادة تنشيط المساعد.

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