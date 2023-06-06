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استمرت 12 ساعة.. جراحة دقيقة لإعادة توصيل يد مبتورة لطفلة بدولة عربية
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استمرت 12 ساعة.. جراحة دقيقة لإعادة توصيل يد مبتورة لطفلة بدولة عربية

استمرت 12 ساعة.. جراحة دقيقة لإعادة توصيل يد مبتورة لطفلة بدولة عربية

استمرت 12 ساعة.. جراحة دقيقة لإعادة توصيل يد مبتورة لطفلة بدولة عربية
٠٢:٢٠:١٠ ص، الأربعاء، ١٨ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٠٧ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

نجح فريق طبي، في مستشفى سوهاج الجامعي، بصعيد مصر، في إعادة توصيل ذراع مبتورة لطفلة تبلغ من العمر عامين، في جراحة استغرقت 12 ساعة.

جراحة عاجلة

واستقبل قسم الطوارئ في مستشفى سوهاج الجامعي، الطفلة، مع أهلها، الذين أكدوا أنه تم بتر يدها حينما وضعتها في الغسالة وهي تعمل.

وكانت الطفلة قد نزفت بشدة فتقرر على الفور إدخالها غرفة العمليات، وخضعت لجراحة عاجلة بواسطة فريق من قسمي العظام والتخدير بالمستشفى، حسب “سكاي نيوز عربية”.

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تحديات جسيمة

من جانبه، قال د. عبد الرحمن الشيخ، رئيس الفريق الطبي، الذي أجرى الجراحة، وهو رئيس قسم العظام بمستشفى سوهاج الجامعي، إن أول التحديات التي واجهت الفريق هو سرعة إتمام عملية توصيل الدم مرة أخرى لليد المبتورة ضرورية وبشكل سريع حتي لا تموت الأنسجة فيها وتصبح عملية إعادتها غير ذات جدوى.

وأوضح الشيخ أن عملية إعادة توصيل الأوردة الدموية استغرقت 5 ساعات، فيما جرى توصيل الأوتار والأعصاب، واستغرقت العملية كاملة 12 ساعة.

وأشار إلى أن الطفلة أصبحت تستطيع تحريك يدها مرة أخرى ولكنها ستخضع للرعاية المركزة لمدة يومين آخرين.

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