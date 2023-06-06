3 هواتف من أيفون تتوقف عن العمل بنظام ios 17

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كشفت شركة أبل عن أبرز ملامح نظام “iOS 17” وهو الجيل الجديد لنظام تشغيل هواتف آيفون، والذي صُمم لتوفير تجربة استخدام جديدة للهواتف التي يدعمها.

موعد إطلاق النسخة الرسمية

وتوقفت أبل، من خلال iOS 17، عن دعم 3 هواتف هي آيفون أكس وآيفون 8 وآيفون 8 بلس، حيث أن حاملي هذه الهواتف لن يتمكنوا من الاستفادة من الميزات الجديدة التي سيأتي بها نظام التشغيل الجديد، حسب “sawtbeirut”.

ويتم إطلاق النسخة الرسمية من نظام iOS 17 في نهاية صيف 2023، وبحسب أبل فإن النظام الجديد أسهل في الاستخدام، ويعمل على ترقية تجربة الاتصال، حيث سيتيح للمستخدمين اختيار طريقة ظهور المكالمات الواردة إليهم، عبر إضافة الصور أو الإيموجي أو النصوص الملونة إلى هذه المكالمات.

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