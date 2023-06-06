الثلاثاء، ١٧ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٦ يونيو ٢٠٢٣ ميلادى
3 هواتف من أيفون تتوقف عن العمل بنظام ios 17
شركة أدوية تقاضي الحكومة الأمريكية بسبب خفض الأسعار
البنك الدولي يرفع توقعات النمو العالمي.. والدول العربية تتقدم
أكثر من 1500 فرصة وظيفية لخريجي الكليات التقنية والمعاهد الصناعية بملتقى تبوك
دراسة: تلوث الهواء يعرض الطفل لاضطرابات نفسية
برئاسة ولي العهد.. مجلس الوزراء يوافق على تعديل نظام المقيّمين المعتمدين

الرئيسية

 /

تقنية

 /

3 هواتف من أيفون تتوقف عن العمل بنظام ios 17

3 هواتف من أيفون تتوقف عن العمل بنظام ios 17

3 هواتف من أيفون تتوقف عن العمل بنظام ios 17
٠٢:١٨:٤١ ص، الأربعاء، ١٨ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٠٧ يونيو ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

كشفت شركة أبل عن أبرز ملامح نظام “iOS 17” وهو الجيل الجديد لنظام تشغيل هواتف آيفون، والذي صُمم لتوفير تجربة استخدام جديدة للهواتف التي يدعمها.

موعد إطلاق النسخة الرسمية

وتوقفت أبل، من خلال iOS 17، عن دعم 3 هواتف هي آيفون أكس وآيفون 8 وآيفون 8 بلس، حيث أن حاملي هذه الهواتف لن يتمكنوا من الاستفادة من الميزات الجديدة التي سيأتي بها نظام التشغيل الجديد، حسب “sawtbeirut”.

ويتم إطلاق النسخة الرسمية من نظام iOS 17 في نهاية صيف 2023، وبحسب أبل فإن النظام الجديد أسهل في الاستخدام، ويعمل على ترقية تجربة الاتصال، حيث سيتيح للمستخدمين اختيار طريقة ظهور المكالمات الواردة إليهم، عبر إضافة الصور أو الإيموجي أو النصوص الملونة إلى هذه المكالمات.

اقرأ أيضا:

طريقة سهلة لفحص هواتف الأيفون المستعملة قبل شرائها

مميزات نظام ios 17

كما سيضيف النظام الجديد، إمكانية إرسال رسائل صوتية ورسائل فيديو عبر FaceTime، في حين سيتلقى تطبيق الرسائل على آيفون، العديد من التحديثات المهمة بما في ذلك ميزة Check In، التي ستتيح للمستخدمين إبلاغ أحد أفراد الأسرة أو الأصدقاء، بأنهم وصلوا إلى وجهتهم بأمان.

الكلمات الدلالية:
أجهزة أيفون مميزات نظام ios 17 نظام ios 17 هواتف آيفون

مواد ذات صلة

المزيد
«هواوي» تطلق Honor view 20 بكاميرا خلفية 48 ميجا بكسل

«هواوي» تطلق Honor view 20 بكاميرا خلفية 48 ميجا بكسل

٠٧:٥٦ م، الأثنين، ١٠ ديسمبر ٢٠١٨
«سناب شات» يسمح بمشاركة المنشورات خارج التطبيق

«سناب شات» يسمح بمشاركة المنشورات خارج التطبيق

١٢:٠٤ م، الأربعاء، ٢٤ يناير ٢٠١٨
انتبه.. «فيسبوك» يراقب مستخدميه أثناء قراءة المقالات

انتبه.. «فيسبوك» يراقب مستخدميه أثناء قراءة المقالات

٠١:٠٦ ص، الجمعة، ٢٢ أبريل ٢٠١٦
فضيحة جديدة لـ«فيس بوك».. انتهاك خصوصية المتحادثين

فضيحة جديدة لـ«فيس بوك».. انتهاك خصوصية المتحادثين

٠٤:١١ م، السبت، ١٧ أغسطس ٢٠١٩

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *