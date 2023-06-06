البنك الدولي يرفع توقعات النمو العالمي.. والدول العربية تتقدم

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أشار تقرير حديث صادر عن البنك الدولي، إلى ارتفاع توقعات البنك للنمو العالمي، لعام 2023 بفضل مرونة أكبر من المتوقع في الاقتصاد الأمريكي وغيره من الاقتصادات الكبرى.

الناتج المحلي الإجمالي

وفي الوقت نفسه، توقع البنك الدولي أن الناتج المحلي الإجمالي العالمي الحقيقي من المقرر أن يرتفع 2.1% هذا العام، حسب “اليوم”.

نمو الاقتصاد العربي

ومن ناحية أخرى، توقع صندوق النقد العربي تحسن وتيرة النمو الاقتصادي للدول العربية عام 2024 لتسجل نحو 4.0%، وهو تحسن يمكن إرجاع أسبابه لتوقعات استقرار أسعار النفط وأسعار السلع الأساسية، وتعافي الطلب الخارجي مع تحسن النمو العالمي، وكذلك انخفاض أسعار الفائدة.

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وفي وقت سابق، أكد المدير الإقليمي لدول مجلس التعاون الخليجي في البنك الدولي، عصام أبو سليمان، أن المملكة تتصدر دول الخليج في تحقيق نمو مضاعف خلال العام الحالي.

أسباب التفوق الخليجي

وأوضح أبو سليمان – في مقابلة مع قناة “العربية” الإخبارية – أن دول الخليج بشكل عام كان أداؤها جيدًا جدًا بعد كورونا، ومن أهم أسباب ذلك:

1 – الانتهاء السريع من عمليات التطعيم الخاصة بكورونا، مقارنة مع دول أخرى بالمنطقة، وهو ما أوجد حافزًا كبيرًا لفتح الاقتصادات.

2 – التحفيز في الاقتصاد، والتمويل لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، بما يدعم القدرة على الانطلاق بالاقتصاد بأسرع وتيرة ممكنة.