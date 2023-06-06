موجودة بالمطاعم والبيوت.. استشاري يحذر من أخطر مسببات السرطان

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حذر د. ناصر الجهني استشاري غدد صماء وسكري وسمنة من خطورة اللحوم المصنعة على الصحة.

خطورة اللحوم المصنعة

وقال الجهني، عبر حسابه في “تويتر”: “إن اللحوم المصنعة، تعد إحدى مسببات السرطان من الدرجة الأولى ومازالت موجودة في معظم المطاعم والبيوت، وللوقاية يجب الحد من استهلاكها”.

وتابع موضحا ماهية اللحوم الحمراء المصنعة “بأنها لحوم الأبقار والضأن والماعز، وهي التي جرى تحويلها عن طريق المعالجة أو التمليح أو التخمير أو التدخين لتحسين مذاقها أو إضافة المواد الحافظة لها لحفظها لفترة طويلة”.

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أنواع اللحوم المصنعة

وتشمل اللحوم المصنعة ما يلي:

– نقانق”هوت دوغ”

– المورتديلا

– بعض انواع همبرجر

– السجق

– اللانشون

– السلامي

– لحم البيكون

– لحم الببروني

– اللحم المحفوظ والمعلب

– اللحم القديد

– لحم الباسترما

– الصلصات من اللحم

سبب خطورة اللحوم المصنعة

وواصل الجهني بقوله “ذكرت الوكالة الدولية لأبحاث السرطان (منظمة الصحة العالمية) أن تناول 50 جراما من اللحوم المصنعة في اليوم أي أقل من شريحتين من اللحوم المصنعة تزيد فرص تطوير سرطان القولون والمستقيم بنسبة 18 في المئة لتتساوى بذلك مع التدخين وعوادم الديزل من حيث زيادة مخاطر الإصابة ببعض أنواع السرطانات كسرطان القولون”.

وأضاف “يعتقد أن السبب هو مادة النيتريت الكيميائية التي تُضاف إلى الطعام لوقف تكاثر البكتيريا والحفاظ على اللون”.

وختم الجهني بقوله “وفقا لتقرير الصحة العالمية، ربما هذا القرار لا يعني أنه ينبغي عليك التوقف عن تناول أي لحوم حمراء أو مصنعة، لكن إذا كنت تتناول الكثير منها، فإنك قد تكون بحاجة للنظر في التقليل من تناولها”.

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