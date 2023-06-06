شركة أدوية تقاضي الحكومة الأمريكية بسبب خفض الأسعار

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رفعت شركة الأدوية الأمريكية “ميرك أند كو” دعوى قضائية ضد الحكومة الأمريكية، بسبب رفض الشركة، لقانون يسمح للحكومة بالتفاوض مع شركات الأدوية بشأن أسعار الأدوية.

إصلاح حكومي

وقالت الشركة، إن هذا القانون “يرقى لدرجة الابتزاز” في حين يعتبر القانون ضمن إطار إصلاح حكومي يستهدف خفض نفقات مرضى برنامج الرعاية الصحية ميديكير من كبار السن والمعاقين، حسب “الاقتصادية”.

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مبالغ منخفضة

وذكرت الشركة أن “قانون خفض التضخم يهدد بفرض عقوبات لإجبار شركات تصنيع الأدوية على تقديم منتجاتها الدوائية الحاصلة على براءات اختراع إلى المستفيدين من برنامج ميديكير “.

وأضافت: أن القانون يجبر شركات تصنيع الأدوية على قبول المبالغ المخفضة التي تدفعها الحكومة وتمثل جزءا بسيطا من السعر العادل للأدوية، حسب “بلومبرج”.

ارتفاع أسعار الأدوية

يذكر أن قانون خفض التضخم الذي صدر في أواخر العام الماضي يستهدف تهدئة الغضب الشعبي من ارتفاع أسعار الأدوية، من خلال منح الحكومة سلطة التفاوض على السعر الذي ستدفعه للأدوية غالية الثمن مقابل توفيره للمستفيدين من برنامج الرعاية الصحية لأول مرة في تاريخ الولايات المتحدة، وهو ما تقول الحكومة إنه سيوفر مليارات الدولارات للخزانة العامة.