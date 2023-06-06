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أكثر من 1500 فرصة وظيفية لخريجي الكليات التقنية والمعاهد الصناعية بملتقى تبوك
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أكثر من 1500 فرصة وظيفية لخريجي الكليات التقنية والمعاهد الصناعية بملتقى تبوك

أكثر من 1500 فرصة وظيفية لخريجي الكليات التقنية والمعاهد الصناعية بملتقى تبوك

أكثر من 1500 فرصة وظيفية لخريجي الكليات التقنية والمعاهد الصناعية بملتقى تبوك
٠١:٥١:٣٦ ص، الأربعاء، ١٨ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٠٧ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

نظمت الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة تبوك، “ملتقى توظيف تقني تبوك 2023″، بمشاركة 36 شركة ومنشاة من القطاع الخاص بالمنطقة.

مبادرة التدريب التقني

وطرح المشاركون أكثر 1500 فرصة وظيفية لخريجي الكليات التقنية والمعاهد الصناعية، وذلك في مقر الكلية التقنية للبنين بمدينة تبوك.

من جانبه، أوضح مدير الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بالمنطقة المهندس علي بن مرزوق البلوي، أن الملتقى الذي أقيم برعاية إمارة المنطقة ويستمر 3 أيام, يأتي لتحقيق مستهدفات مبادرة التدريب التقني، التي أطلقها محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد بن فهد الفهيد.

وأضاف أن ذلك يحدث بتوفير فرص وظيفية للخريجين بالتعاون مع شركاء النجاح من قطاعات الأعمال كافة، تحقيقاً لمستهدفات رؤية المملكة 2030، وانطلاقاً من استشعار المسؤولية الاجتماعية تجاه مخرجاتها، ودورها في دعم شغل الوظائف بالكوادر البشرية المدربة.

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توطين الوظائف وتأهيل القوى العاملة

وأضاف أن الملتقى يهدف إلى الإسهام في توطين الوظائف، وتأهيل القوى العاملة، وإنشاء علاقة بين الكليات التقنية، والمعاهد الصناعية وقطاع الأعمال بمنطقة تبوك.

كما أشار إلى أن الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة تبوك قدمت قبل انطلاق الملتقى عددا من الورش التدريبية لتهيئة الخريجين والخريجات من الوحدات التدريبية بالمنطقة لسوق العمل, وتستمر حتى نهاية الملتقى، ومنها:

– إعداد السيرة الذاتية

– فن اجتياز المقابلات الشخصية

– أساسيات العمل الحر

– ابدأ مشروعك

– التخطيط الناجح

– أفكار المشاريع

– التفكير الإبداعي

وذلك بالتعاون مع صندوق تنمية المهارات البشرية وبنك التنمية الاجتماعية ومعهد ريادة الأعمال.

الكلمات الدلالية:
أخبار السعودية اليوم اقتصاد السعودية شركات القطاع الخاص فرص عمل ملتقى تقني تبوك

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