نهاية الطفل ريان تتجدد.. بئر يبتلع صبيا في مدينة عربية

تواصل- فريق التحرير:

أعلنت دائرة صحة النجف، أمس الثلاثاء، عن وفاة طفل سقط داخل بئر في منطقة زراعية.

سقوط طفل في بئر بالنجف:

ونقلت صحيفة”السومرية” عن مدير إعلام دائرة صحة النجف ماهر العبودي أن طفلاً وقع في بئر في المنطقة الزراعية المحاذية لحي ميسان ووصل ميتا، وأنه تم إرسال جثته الى الطب العدلي.

غرق أطفال بالجزائر:

وفي أواخر مايو الماضي تمكنت فرق الحماية المدنية بمدينة سطيف بالجزائر من انتشال جثة طفل، سقط في بئر، في مأساة جديدة، تعيد التذكير بالطفل المغربي ريان.

وأفادت وسائل إعلام محلية، أن فرق الدفاع المدني في انتظار انتشال جثة طفل آخر، والعملية مازالت متواصلة.

فيما شهدت الأردن في وقت سابق، حادثة مشابهة لحادثة الطفل الريان الذي خطف أنظار العالم في المغرب، قبل أشهر، بعد سقوطه في بئر عميقة.

وأوضح حينها الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام أن بلاغاً ورد لغرفة عمليات دفاع مدني العقبة وشرطة العقبة يفيد بتعرض شخصين لانهيار أتربة عليهما داخل بئر يصل عمقه إلى 30 مترا أثناء قيامهما بأعمال صيانة له بمنطقة بئر مذكور.

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