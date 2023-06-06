الثلاثاء، ١٧ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٦ يونيو ٢٠٢٣ ميلادى
استمرار تقديم موعد الانصراف بمدارس تعليم محايل عسير.. والدراسة المسائية عن بعد
الأربعاء 18 ذو القعدة.. مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة
نهاية الطفل ريان تتجدد.. بئر يبتلع صبيا في مدينة عربية
أرامكو تفتح باب التقديم لخريجي البكالوريوس
مفاجأة.. هذه الدولة متورطة في تفجير خط أنابيب “نورد ستريم”
زلزال يضرب دولة أوروبية بقوة 5.2 ريختر

الرئيسية

 /

اهم الاخبار

 /

نهاية الطفل ريان تتجدد.. بئر يبتلع صبيا في مدينة عربية

نهاية الطفل ريان تتجدد.. بئر يبتلع صبيا في مدينة عربية

نهاية الطفل ريان تتجدد.. بئر يبتلع صبيا في مدينة عربية
١٢:٤١:٢٩ ص، الأربعاء، ١٨ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٠٧ يونيو ٢٠٢٣
0

تواصل- فريق التحرير:

أعلنت دائرة صحة النجف، أمس الثلاثاء، عن وفاة طفل سقط داخل بئر في منطقة زراعية.

سقوط طفل في بئر بالنجف:

ونقلت صحيفة”السومرية” عن مدير إعلام دائرة صحة النجف ماهر العبودي أن طفلاً وقع في بئر في المنطقة الزراعية المحاذية لحي ميسان ووصل ميتا، وأنه تم إرسال جثته الى الطب العدلي.

غرق أطفال بالجزائر:

وفي أواخر مايو الماضي تمكنت فرق الحماية المدنية بمدينة سطيف بالجزائر من انتشال جثة طفل، سقط في بئر، في مأساة جديدة، تعيد التذكير بالطفل المغربي ريان.

وأفادت وسائل إعلام محلية، أن فرق الدفاع المدني في انتظار انتشال جثة طفل آخر، والعملية مازالت متواصلة.

فيما شهدت الأردن في وقت سابق، حادثة مشابهة لحادثة الطفل الريان الذي خطف أنظار العالم في المغرب، قبل أشهر، بعد سقوطه في بئر عميقة.

وأوضح حينها الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام أن بلاغاً ورد لغرفة عمليات دفاع مدني العقبة وشرطة العقبة يفيد بتعرض شخصين لانهيار أتربة عليهما داخل بئر يصل عمقه إلى 30 مترا أثناء قيامهما بأعمال صيانة له بمنطقة بئر مذكور.

اقرأ أيضا:

إنقاذ شاب جزائري من مصير الطفل ريان

الكلمات الدلالية:
الطفل ريان النجف بئر سقوط طفل وفاة طفل

مواد ذات صلة

المزيد
بالأسماء.. «التعليم» تُعيّن 718 بديلة على وظائف إدارية

بالأسماء.. «التعليم» تُعيّن 718 بديلة على وظائف إدارية

١١:٣٩ م، الخميس، ٠٤ يونيو ٢٠١٥
319 ألف وظيفة حكومية شاغرة معظمها في قطاعي الصحة والتدريس

319 ألف وظيفة حكومية شاغرة معظمها في قطاعي الصحة والتدريس

٠٣:٢٩ م، الجمعة، ٠٩ أكتوبر ٢٠١٥
شرطة الرياض: خلاف على موقف سيارة ينتهي بقتل شاب في حي الشفا

شرطة الرياض: خلاف على موقف سيارة ينتهي بقتل شاب في حي الشفا

١٢:٢٩ م، الأحد، ١١ نوفمبر ٢٠١٨
شرطة الرياض: ضبط 8 متهمين اختطفوا مواطنيْن وأجبروهما على نزع ملابسهما

شرطة الرياض: ضبط 8 متهمين اختطفوا مواطنيْن وأجبروهما على نزع ملابسهما

٠٥:٣٠ م، الخميس، ٢١ يونيو ٢٠١٨

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *