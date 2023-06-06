استمرار تقديم موعد الانصراف بمدارس تعليم محايل عسير.. والدراسة المسائية عن بعد
تواصل – فريق التحرير:
أعلنت إدارة تعليم محايل عسير استمرار تقديم موعد الانصراف للدوام الحضوري في جميع المدارس، وتعليق الحضور بالمدارس المسائية اليوم الأربعاء.
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تقديم موعد الانصراف
وقالت إدارة تعليم محايل عسير، في بيان عبر حسابها الرسمي في “تويتر”: “إنه بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الطلاب والطالبات والهيئة التعليمية والإدارية، تقرر استمرار تقديم موعد الانصراف للدوام الحضوري للساعة الحادية عشرة صباحًا ليوم غدٍ الأربعاء الموافق 18-11-1444هـ، في جميع مدارس تعليم محايل عسير”.
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الدراسة عن بعد بالمدارس المسائية
وأشارت إدارة تعليم محايل عسير إلى استمرار تحويل الدراسة عن بعد عبر منصة مدرستي للمدارس المسائية.
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بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد ،وحرصًا على سلامة الطلاب والطالبات والهيئة التعليمية والإدارية ،تقرر استمرار تقديم موعد الانصراف للدوام الحضوري للساعة الحادية عشرة صباحًا ليوم غدٍ الأربعاء الموافق 18-11-1444هـ ،في جميع مدارس #تعليم_محايل_عسير وتحويل الدراسة… pic.twitter.com/dze52gxaAe
— إدارة تعليم محايل عسير (@MOE_MHR) June 6, 2023