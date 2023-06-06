زلزال يضرب دولة أوروبية بقوة 5.2 ريختر

تواصل- فريق التحرير:

تعرضت رومانيا لزلزال بقوة 5.2 درجة في مقاطعة أراد غرب البلاد، في حين لم ترد أنباء عن وقوع إصابات أو أضرار، بحسب ما أعلنه المعهد الوطني الروماني للخدمة الجيوفيزيائية.

زلزال يضرب رومانيا:

وبحسب تقرير للمعهد فإنه في 6 يونيو 2023 وقع زلزال قوي بقوة 5.2 درجة على مقياس ريختر في أراد على عمق 15 كيلومترا، وشعر به عدد كبير من السكان.

وأضاف أن هنغاريا يمكن أن تشعر بالزلزال، حيث لا تبعد سوى 68 كيلومترا عن مركز الزلزال إلى مدينة بيكيسكابا في هنغاريا.

15 هزة أرضية في تركيا وسوريا:

وأمس الثلاثاء تعرضت تركيا وسوريا لعدد من الهزات الأرضية التي تم تسجيلها ورصدها، حيث وصلت لقرابة 15 هزة أرضية.

وكان المركز الوطني للزلازل في سوريا أعلن أمس ، تسجيل 8 هزات أرضية، تراوحت بين 1.7 و4.1 درجة على مقياس ريختر خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضح في بيان صحفي أوردته الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا)، أن محطات الشبكة الوطنية للرصد الزلزالي سجلت صباح اليوم هزة أرضية ضعيفة بقوة 2.8 درجة.

ونوه المركز أن الهزة ضربت شمال شرق الرقة بـ100 كيلومتر، وعلى عمق 6.2 كيلومتر.

وبين أيضا المركز أيضا أن جميع الهزات حصلت على أعماق مختلفة وصلت إلى 39.7 كيلومتر.

هزات أرضية بين ضعيفة ومتوسطة:

كما أشار المركز إلى أنه جرى أيضًا رصد 7 هزات أرضية أخرى خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقد تراوحت بين ضعيفة ومتوسطة، وهي: “هزة شمال حماة بـ11 كيلومترًا بقوة 2.2 درجة، وهزتان في البحر إحداهما شمال اللاذقية بـ63 كيلومترًا بقوة 2.6.

أما الثانية شمال غرب اللاذقية بـ47 كيلومترًا بقوة 1.7 درجة، و4 هزات في تركيا تراوحت بين 2.7 و4.1 درجة”.

اقرأ أيضا:

خليج عدن يتعرض لزلزال بقوة 5.9 ريختر