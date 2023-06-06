مفاجأة.. هذه الدولة متورطة في تفجير خط أنابيب “نورد ستريم”

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كشفت معلومات استخباراتية مسربة أن الولايات المتحدة كانت لديها معلومات استخباراتية عن خطة أوكرانية مفصلة لمهاجمة خط أنابيب “نورد ستريم” قبل ثلاثة أشهر من تفجيره.

وتفصيلاً، أوضحت صحيفة “واشنطن بوست”: “أن وكالة المخابرات المركزية علمت في يونيو الماضي، من خلال وكالة مخابرات أوروبية، أن فريقا من 6 أشخاص من قوات العمليات الخاصة الأوكرانية يعتزم تفجير نورد ستريم”.

معلومات استخباراتية

وقال موقع “جرايزون” في وقت سابق: “إنه تم العثور على حذاء يرتديه عادة غواصون من البحرية الأمريكية وأوكرانيا، خلال رحلة استكشافية بالقرب من موقع تفجيرات “نورد ستريم”.

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وأضاف الموقع، أنه في 24 مايو 2023، ذهب بالقارب إلى موقع التخريب وشاهد لعدة دقائق مقطع فيديو مباشرا تم تصويره بواسطة غواصة مسيرة، مما أظهر تلفا في خط الأنابيب.

ظهور جسم غريب

وتابع: “فجأة ظهر جسم غريب على الشاشة.. كانت أحذية غوص سوداء وبرتقالي، البحرية الأمريكية والبحرية الأوكرانية والغواصين التجاريين يستخدمون نفس نوع هذا الحذاء”.

وختم موقع جرايزون بقوله إن “وجود الحذاء بالقرب من موقع الانفجار تم الإبلاغ عنه سابقا للمحققين، لكنهم لم يأخذوا الحذاء منذ ذلك الحين، ولم يتحدثوا عن وجوده”.

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