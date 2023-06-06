“خيمتنا راحت”.. داهمهم السيل فجأة في نزهة بحائل (فيديو)

تواصل- فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو وثق لحظة مداهمة “سيل شعيب” لعدد من المواطنين أثناء تنزههم في البر بحائل بشكل مفاجيء.

سيل يداهم متنزهين في حائل:

ويظهر الفيديو المتداول عددا من الأشخاص يجلسون بجوار خيمة في البر، حيث داهمهم سيل “شعيب”، وامتدت المياه إلى الخيمة وأفسدت نزهتهم.

وترددت عبارة ملتقط الفيديو: “راحت الخيمة يا ولد، خيمتنا راحت، الله أكبر”، وذلك بعد أن اجتاح السيل خيمة التنزه.

كما سارع المتنزهون بالابتعاد عن مجرى السيل، وجمعوا أغراضهم، استعدادا للمغادرة.

السيل يجرف الإبل:

فيما وثق مقطع فيديو في وقت سابق تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي مشهدا غير متوقع لعدد من الإبل جرفها السيل.

ويظهر الفيديو عددا من الإبل قد التفت حول بعضها لتصنع ما يشبه سدا منيعا أمام السيل، لتتمكن من عدم جرفها وصمودها أمام قوة تيار السيل.

وعلق ناشر الفيديو على المقطع بالقول :”وفي ذلك عبرة وعِظَة. الإبل تلتفّ حول بعضها البعض عند سرعة السيل والإحساس بالخطر”.

بينما علق أحد رواد تويتر على المقطع بالقول :” سبحان الله : قال الله تعالى:” قال فمن ربكما يا موسى .. قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى”.

اقرأ أيضا:

شاهد.. قوة اندفاع السيل الكبير شمال الطائف مع غزارة أمطار حائل