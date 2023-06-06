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أرامكو تفتح باب التقديم لخريجي البكالوريوس
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أرامكو تفتح باب التقديم لخريجي البكالوريوس

أرامكو تفتح باب التقديم لخريجي البكالوريوس

أرامكو تفتح باب التقديم لخريجي البكالوريوس
١٢:٣٥:٠٥ ص، الأربعاء، ١٨ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٠٧ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت شركة أرامكو عن بدء التقديم لحديثي التخرج من حملة البكالوريوس على البرامج التعليمية والتطويرية ووصولاً إلى البرامج التدريبية الفنية المتخصصة والدورات التدريبية.

المؤهلات الأساسية للمرشحين حديثي التخرج:

درجة البكالوريوس أو أعلى بنظام الدراسة بدوام كامل.

معدل تراكمي بحد أدنى 2 من 4 أو 3 من 5 في التخصصات الفنية (الهندسة وعلوم الحاسب الآلي وتقنية المعلومات وعلوم الأرض والجيوفيزياء والكيمياء والفيزياء والرياضيات وغيرها) أو ما يماثلها بدرجات النظم الدراسية المطبقة في المملكة المتحدة وأستراليا وكندا وغيرها.

معدل تراكمي بحد أدنى 2.5 من 4 أو 3.5 من 5 في التخصصات الإدارية (المحاسبة والإدارة والتسويق والاقتصاد والقانون واللغة الإنجليزية والعلاقات العامة وغيرها) أو ما يماثلها بدرجات النظم الدراسية المطبقة في المملكة المتحدة وأستراليا وكندا وغيرها.

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وأفادت أرامكو يأنه تماشيًا مع قرار مجلس الوزراء الذي تم بموجبه الموافقة على النظام الجديد لممارسة المهن الهندسية، فإن جميع المهندسين الذين يتقدمون بطلب للعمل لدى أرامكو السعودية ملزمون بالتسجيل رسميًا لدى الهيئة السعودية للمهندسين والحصول على الاعتماد المهني المطلوب وإرفاق أية مستندات ضرورية مع طلب التسجيل للوفاء بهذا الشرط.

طريقة التقديم:

يمكن اختيار البرامج والتقديم عليها من خلال الرابط التالي: اضغط هنا

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