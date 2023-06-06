تتويج 12 فائزاً.. مجمع الملك سلمان يختتم مسابقة “حرف للغة العربية”

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اختتم مجمع الملك سلمان العالمي للّغة العربية مسابقة “حرف للغة العربية”، التي أطلقها في 4 مايو الماضي، وهي مسابقة لغوية موجّهة إلى متعلمي اللغة العربية الناطقين بغيرها.

وتتيح هذه المسابقة، فرصة إبراز المهارات في مجالات متنوعة من اللغة العربية، وتكريم المتميزين منهم، وتشجيع المتعلمين على ممارسة اللغة العربية وتعزيز استخدامها.

تتويج 12 فائزاً

وتُوج الفائزون الاثنا عشر في المجالات الأربعة للمسابقة أمس الإثنين بعد اختيارهم، وفقًا للمعايير التحكيمية المعتمدة، وذلك خلال الحفل الختامي الذي عُقد بهذه المناسبة في مدينة الرياض، وسط مشاركة نوعية من المتسابقين الذين تجاوز عددهم 750 مشاركًا من الذكور والإنات، الممثلين لعدد من الجامعات والمعاهد السعودية التعليمية المختلفة، وقد بلغ منهم مرحلة التصفيات النهائية 56 مشاركًا.

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وثمن الأمين العام المُكلّف للمجمع، الأستاذ الدكتور عبد الله بن صالح الوشمي، في كلمته -بهذه المناسبة- دعم القيادة الرشيدة لكل ما من شأنه تعزيز حضور اللغة العربية، لا سيما بين مُتعلِّمي اللغة العربية الناطقين بغيرها؛ تشجيعًا لهم على ممارستها واستخدامها في مجالات الحياة كافة.

وخصَّص المجمع للفائزين الثلاثة الأوائل من كل مجال جوائز مجموع قيمتها مئة ألف (100,000) ريال، وكُرم غيرهم من المتأهلين للتصفيات النهائية بجوائز مالية مجموعها (22,000) ريال؛ ففي مجال “القدرة المعجمية” حقق المرتبة الأولى موسى يعقوب من دولة الكاميرون “جامعة أم القرى”.

وحلّ في المرتبة الثانية عبدالرحمن علي تشام من دولة غامبيا، “جامعة المجمعة”. وأحرز المرتبة الثالثة إبراهيم عثمان كالو من دولة ساحل العاج، “جامعة أم القرى”.

مجال اللغة والتقنية

في حين فاز على التوالي في مجال “اللغة والتقنية” كل من زكريا سيرين، من دولة إندونيسيا “جامعة الملك سعود”، وريم ريفورس من دولة الفلبين “جامعة أم القرى”، وذهنية صالح من دولة الفلبين، “جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن”.

وفي مجال الراوي والقصص؛ جاءت النتائج على النحو الآتي تواليًا: خالد صافي من دولة أفغانستان، “جامعة أم القرى”، قانتة شيخ من دولة الهند، “جامعة أم القرى”. مريم مهدي ميراأتو من دولة الفلبين، “جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن”.

الورقة البحثية

وأما مجال “الورقة البحثية” فقد حصد المرتبة الأولى فيها محمد ساكو من دولة غينيا، “جامعة القصيم”. في حين كانت المرتبتان الثانية والثالثة تواليًا من نصيب كل من مدينا جليس خاننوفا من دولة روسيا، “جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن”. وعفة عبدالله من دولة الهند، “جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن”.

ومثل المشاركون في المسابقة أكثر من 60 جنسية، وجاءت الهند في المرتبة الأولى من حيث عدد المشاركين بـ 73 متسابقًا، ثم إندونيسيا وأفغانستان بـ 42 متسابقًا لكل منهما، ثم ساحل العاج بـ 38 متسابقًا، ثم بوركينافاسو بـ37 متسابقًا، ثم نيجيريا بـ 34 متسابقًا، ثم غينيا وغامبيا وتشاد بـ 32 متسابقًا لكل من الدول الثلاث، في حين كان نصيب مالي 30 متسابقًا.

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