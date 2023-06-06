3 دول أوروبية تتهم إيران بمواصلة تركيب أجهزة متقدمة لتخصيب اليورانيوم

تواصل – فريق التحرير:

اتهمت كل من فرنسا وألمانيا وبريطانيا في بيان مشترك، اليوم الثلاثاء، إيران بمواصلة تركيب أجهزة طرد مركزي متقدمة لتخصيب اليورانيوم، وأن مخزونها من اليورانيوم المخصب أكثر من 21 ضعف الحد المسموح به.

حالة من القلق

وأعربت الدول الأوروبية الثلاث، في البيان، عن “قلقها البالغ إزاء أنشطة إيران الأخيرة فيما يخص تخصيب اليورانيوم”.

كذلك دعت الدول الثلاث، إيران إلى “الوفاء بالتزاماتها وفق خطة العمل الشاملة المشتركة والتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية”.

اقرأ أيضا:

بيان ثلاثي مشترك

ونشرت وزارة الخارجية البريطانية بيانا مشتركا، تم توجيهه إلى مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أكدت فيه الدول الثلاث “قلقها البالغ إزاء معدلات تخصيب اليورانيوم ومخزونه الذي وصل مستويات غير مسبوقة، بجانب تركيب طهران مجموعات جديدة من أجهزة الطرد المركزي المتقدمة”.

وطالب البيان طهران إلى “إعادة تركيب جميع المعدات التي تراها الوكالة الدولية ضرورية من أجل السماح لها بإجراء أعمال المراقبة والتحقق على البرنامج النووي الإيراني وفق خطة العمل الشاملة المشتركة”.

كما جددت الدول الثلاث دعوتها إلى “إيران بعدم الشروع في أعمال أخرى متعلقة بتخصيب اليورانيوم”.

اقرأ أيضا: