الأربعاء 18 ذو القعدة.. مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة

تواصل – فريق التحرير:

تقدم صحيفة “تواصل”، لقرائها خدمة مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة، ليوم الأربعاء 18 ذو القعدة 1444 هجرية، الموافق 7 يونيو 2023م.

ويؤذن لصلاة الفجر في مدينة الدمام في تمام الساعة 3:13 دقيقة، بينما يؤذن لصلاة العشاء الساعة 8:01، وبذلك تكون أول مدينة يؤذن فيها لصلاتي الفجر والعشاء، بمشيئة الله تعالى.

بينما يكون أهالي تبوك آخر من يصلون العشاء والفجر، حيث يؤذن لصلاة الفجر 4:00 صباحاً، ويؤذن لصلاة العشاء في تبوك في تمام الساعة 9:00 مساءً بمشيئة الرحمن.

وإليكم مواقيت الصلاة في أشهر مدن المملكة ليوم الأربعاء 18 ذو القعدة 1444هـ كالتالي:

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مواقيت الصلاة ليوم الأربعاء 18 ذو القعدة

○ موعد أذان الفجر

مكة – 4:11

المدينة – 4:02

الرياض – 3:33

○ موعد أذان الظهر

مكة – 12:20

المدينة – 12:21

الرياض – 11:53

○ موعد أذان العصر

مكة – 3:38

المدينة – 3:42

الرياض – 3:14

○ موعد أذان المغرب

مكة – 7:02

المدينة – 7:09

الرياض – 6:41

○ موعد أذان العشاء

مكة – 8:32

المدينة – 8:39

الرياض – 8:11

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