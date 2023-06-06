الأربعاء 18 ذو القعدة.. مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة
تواصل – فريق التحرير:
تقدم صحيفة “تواصل”، لقرائها خدمة مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة، ليوم الأربعاء 18 ذو القعدة 1444 هجرية، الموافق 7 يونيو 2023م.
ويؤذن لصلاة الفجر في مدينة الدمام في تمام الساعة 3:13 دقيقة، بينما يؤذن لصلاة العشاء الساعة 8:01، وبذلك تكون أول مدينة يؤذن فيها لصلاتي الفجر والعشاء، بمشيئة الله تعالى.
بينما يكون أهالي تبوك آخر من يصلون العشاء والفجر، حيث يؤذن لصلاة الفجر 4:00 صباحاً، ويؤذن لصلاة العشاء في تبوك في تمام الساعة 9:00 مساءً بمشيئة الرحمن.
وإليكم مواقيت الصلاة في أشهر مدن المملكة ليوم الأربعاء 18 ذو القعدة 1444هـ كالتالي:
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مواقيت الصلاة ليوم الأربعاء 18 ذو القعدة
○ موعد أذان الفجر
مكة – 4:11
المدينة – 4:02
الرياض – 3:33
○ موعد أذان الظهر
مكة – 12:20
المدينة – 12:21
الرياض – 11:53
○ موعد أذان العصر
مكة – 3:38
المدينة – 3:42
الرياض – 3:14
○ موعد أذان المغرب
مكة – 7:02
المدينة – 7:09
الرياض – 6:41
○ موعد أذان العشاء
مكة – 8:32
المدينة – 8:39
الرياض – 8:11
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