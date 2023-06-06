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إلغاء شرط تأشيرة سفر مواطني الخليج والأردن إلى هذه الدولة
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إلغاء شرط تأشيرة سفر مواطني الخليج والأردن إلى هذه الدولة

إلغاء شرط تأشيرة سفر مواطني الخليج والأردن إلى هذه الدولة

إلغاء شرط تأشيرة سفر مواطني الخليج والأردن إلى هذه الدولة
١٠:٤٨:٣٠ م، الثلاثاء، ١٧ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٠٦ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أصبح الآن، بإمكان مواطني المملكة والإمارات وقطر وعُمان والكويت والبحرين والأردن من دخول المملكة المتحدة مقابل رسوم قدرها 10 جنيهات إسترلينية فقط (12.4 دولار أمريكي).

سفر مواطني المملكة والخليج

يأتي هذا القرار، بموجب مخطط سفر إلكتروني جديد مبسط، إذ سيتم إلغاء شرط التأشيرة للمواطنين من دول مجلس التعاون الخليجي والأردن.

وستشهد التغييرات التي كشفت عنها الحكومة البريطانية في بيان نشرته على موقعها، إلغاء شرط التأشيرة لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي والأردن الراغبين في زيارة المملكة المتحدة.

إطلاق الخطة لمواطني قطر

ومن المقرر إطلاق الخطة للمواطنين القطريين في أكتوبر 2023، وبقية دول مجلس التعاون الخليجي والأردن في فبراير 2024، بما يجعل الشروط الخاصة بهم تتماشى مع الآخرين وخاصة حاملي جوازات السفر الأمريكية والأسترالية. ومن خلال دفع الرسوم سيسمح لهم بدخول بريطانيا عدة مرات على مدى عامين دون تكاليف إضافية.

في سياق متصل، أوضح وزير الهجرة روبرت جينريك إن الزائرين من دول الخليج والأردن يقدمون مساهمة كبيرة في صناعة السياحة في المملكة المتحدة، وستجعل الخطة الجديدة من الأسهل والأرخص لهم السفر إلى المملكة المتحدة.

بدوره أوضح وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا اللورد أحمد “يسعدني أن يكون شركاؤنا عبر الخليج والأردن أول من يستفيد من نظام تصاريح السفر الإلكتروني الجديد في المملكة المتحدة، هذا المخطط دليل إضافي على الشراكة القوية بين المملكة المتحدة ودول المنطقة”، وفقا لـ”عكاظ”.

وتابع أنه من خلال خفض التكاليف ومتطلبات التأشيرة، ستضمن الخطة للزوار من دول الخليج والأردن الاستمتاع بالسفر بسهولة إلى المملكة المتحدة، ما يعزز الروابط التجارية والسياحية.

ولفت البيان إلى أن الزائرين الخليجيين يعتبرون قيمة عالية لاقتصاد المملكة المتحدة، إذ أنفق أكثر من 790 ألف زائر خليجي ملياري جنيه إسترليني خلال إقامتهم في المملكة المتحدة العام الماضي.

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الكلمات الدلالية:
أخبار السعودية التأشيرة الخليج المملكة بريطانيا

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