تنبيه متقدم من الأرصاد: أمطار على أجزاء من جازان حتى هذا الموعد

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أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم الثلاثاء، تنبيها متقدما، توقع سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة على أجزاء من منطقة جازان.

تساقط برد وسيول

وشمل التنبيه أجزاء من جازان هي: الحرث، والدائر، والريث، والعارضة، والعيدابي، والفطيحة، وفيفا، وهروب، وأبو عريش، وأحد المسارحة، والطوال، وصامطة، وصبيا، وضمد.

وتستمر الحالة حتى الساعة العاشرة مساء غد الأربعاء، وتصاحبها تأثيرات تشمل نشاط في الرياح السطحية، وتساقط برد وسيول، وشبه انعدام للرؤية.

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توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول.

أمطار وسيول وبرد على 7 مناطق

وأفاد المركز بأن هذه الحالة تكون مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، القصيم، وحائل.

أمطار ورياح مغبرة على 5 مناطق

في حين ما تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مسبوقة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، الشرقية، والرياض.