تصادم مروع.. وفاة وإصابة 21 في حادث سير بدولة عربية

تواصل – فريق التحرير:

توفي 8 أشخاص وأصيب 13 آخرون، اليوم الثلاثاء، نتيجة تصادم مركبتين بمحافظة المفرق شمالي الأردن.

وأوضح الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام، إن الفرق المتخصصة والعاملة في مديرية دفاع مدني المفرق وشرطة بادية المفرق، تعاملت مع الحادث.

حادث تصادم مروع

وأضاف أنه جرى نقل المصابين والمتوفين إلى المستشفيات، بحسب وكالة الأنباء الأردنية “بترا”.

وتابع الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام أنه جرى فتح تحقيق مروري بالحادث.

حادث مشابه قبل أسابيع

يذكر أن هذا ليس الحادث الأول من نوعه، فقبل أسابيع وقع حادث تصادم في أحد الأنفاق بالأردن، بعد أن فقد قائد شاحنة السيطرة عليها، مما تسبب في اصطدامه بعدد من المركبات، وسقوط عدد من القتلى والمصابين.

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