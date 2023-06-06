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تعرف على آخر موعد لإكمال التحصينات قبل بدء موسم الحج

تعرف على آخر موعد لإكمال التحصينات قبل بدء موسم الحج

تعرف على آخر موعد لإكمال التحصينات قبل بدء موسم الحج
٠٩:٥٩:٢١ م، الثلاثاء، ١٧ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٠٦ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أصدرت وزارة الحج والعمرة، تذكيرا، بموعد إكمال التحصينات قبل بدء موسم الحج، وذلك عبر تغريدة على حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر.

إكمال التحصينات

ووجهت وزارة الحج والعمرة بيانا للحجاج من داخل المملكة المسجلين لأداء حج 1444ھ / 2023م، وقالت: نود تذكيركم بأن إكمالكم للتحصينات اللازمة شرطًا أساسيًّا لإصدار تصريح الحج

– لقاح فيروس كورونا (كوفيد – 19)

– لقاح الحمى الشوكية التيسرية

– لقاح الإنفلونزا الموسمية

علما أن آخر وقت لإكمال التحصينات هو قبل بدء موسم الحج بـ 10 أيام.

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وفي وقت سابق، أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أن الخدمة الإلكترونية  لإصدار إشعارات العمل المؤقت تهدف إلى تسهيل وتشجيع مشاركة المواطنين والمقيمين داخل المملكة بالعمل في موسم الحج.

خطوات لإشعارات العمل المؤقت في موسم الحج

وأضافت أن ذلك يتم عن طريق سوق عمل إلكتروني للوظائف، يجمع المنشآت العاملة في خدمات الحج بالأشخاص الراغبين بالعمل خلال الموسم، وتوثيق العلاقات التعاقدية بينهم، وذلك عبر هذه الخطوات:

الخطوات:

1 – تدخل المنشأة إلى بوابة أجير بنفس حساب المنشأة في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

2 – تُحدّث المنشأة بياناتها، وتُضيف معلومات الاتصال للشخص المسؤول عن حسابها في بوابة أجير.

3 – تختار المنشأة سوق العمل للتعاقد المباشر.

4 – تمكن البوابة المنشأة من الاطلاع على السير الذاتية للباحثين عن عمل، مع إمكانية إضافة شاغر وظيفي من خلال النقر على (إضافة شاغر).

5 – يمكن للمنشأة استعراض السير الذاتية للمتقدمين على أحد الشواغر التي أضافتها في سوق العمل.

الكلمات الدلالية:
أخبار السعودية اليوم إكمال التحصينات الوقائية موسم الحج وزارة الحج والعمرة

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