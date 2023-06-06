أهم 10.. إعادة افتتاح السفارة الإيرانية في الرياض وتوضيح مهم من مساند

تواصل – فريق التحرير:

تقدم صحيفة “تواصل” لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، اليوم الثلاثاء، والتي جاء أبرزها على النحو التالي:

عاجل.. إعادة افتتاح السفارة الإيرانية في الرياض

أعلن اليوم الثلاثاء وبشكل رسمي إعادة افتتاح السفارة الإيرانية في الرياض. سفارة المملكة: وفي.. المزيد هنا

ضربة استباقية في الـ 3 فجرا.. ماذا وجد بأسواق العزيزية؟

أسفرت جولات الثالثة فجراً في أسواق العزيزية للخضار في الرياض، عن ضبط حالات اشتباه بالتستر و158 مخالفة لأنظمة .. المزيد هنا

توضيح من مساند بشأن التأمين على عقود العمالة المنزلية

أكدت منصة مساند لخدمات العمالة المنزلية في المملكة أن التأمين مقتصر على عقود العمالة المنزلية الجديدة..المزيد هنا

لأول مرة في تاريخ التعليم الجامعي.. تقويم التعليم تختتم تطبيق الاختبارات المعيارية “جاهزية”

اختتمت هيئة تقويم التعليم والتدريب، تطبيق الاختبارات المعيارية لخريجي الجامعات السعودية “جاهزية”، بمشاركة أكثر من 18 ألف .. المزيد هنا

المركبات تطايرت في الهواء.. حادث مروع بالعارضة (فيديو متداول)

أظهر مقطع فيديو متداول على موقع التواصل الاجتماعي تويتر مشهدا مروعا لحادث مروري ، أسفر عن تصادم.. المزيد هنا

السلطات تحقق في وفاة وزير صحة سابق بسبب خطأ طبي بدولة عربية

فتحت السلطات المصرية، تحقيقا موسعا، بأحد المستشفيات الخاصة الكبرى بمدينة نصر المصرية، إثر وفاة وزير الصحة الأسبق، الدكتور.. المزيد هنا

دولة أوروبية تشهد أكبر احتجاجات مناهضة للحكومة منذ 30 عاما

شارك نحو نصف مليون بولندي، اليوم الأحد، في احتجاجات مناهضة للحكومة في شوارع وارسو، والتي تعد الاحتجاجات الأكبر منذ ثلاثين عاماً، وفق ما أعلن.. المزيد هنا

إحالة عدد من منتحلي مهنة المحاماة إلى النيابة العامة

قررت الهيئة السعودية للمحامين إحالة عدد من منتحلي مهنة المحاماة غير المقيدين في جدول المحامين الممارسين إلى النيابة العامة. وجاء القرار بسبب.. المزيد هنا

حساب المواطن: 4 خطوات لتغيير رقم الجوال للمستفيد

أكد برنامج حساب المواطن، أنه بإمكان المستفيد تغيير رقم الجوال الخاص به من خلال حسابه بكل سهولة. جاء ذلك في رد.. المزيد هنا

لأول مرة اعتراف بطعم الهزيمة.. روسيا تقر بمقتل وإصابة المئات من جنودها

في اعتراف يعتبر الأول من نوعه، أقرت روسيا اليوم الثلاثاء، بمقتل العشرات من جنودها خلال التصدي.. المزيد هنا