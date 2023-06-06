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هل يؤثر دخول المستفيد للتأمينات على دعم العائلة؟
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هل يؤثر دخول المستفيد للتأمينات على دعم العائلة؟

هل يؤثر دخول المستفيد للتأمينات على دعم العائلة؟

هل يؤثر دخول المستفيد للتأمينات على دعم العائلة؟
١٠:٥٣:١٨ م، الثلاثاء، ١٧ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٠٦ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أجاب حساب خدمة المستفيدين التابع لبرنامج حساب المواطن عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، عن سؤال وجهه أحد المستفيدين.

دراسة استحقاق الأسرة

وقال المستفيد: ‏‎هل دخولي للتأمينات وأنا تابع يؤثر على دعم العائلة؟، وجاء جواب حساب المواطن بأنه لابد أن يتم الإفصاح عن الدخل المسجل للتابع من ضمن مصادر الدخل في حساب المواطن، وسيتم دراسة استحقاق “رب الأسرة ” مرة أخرى، وفي حال كان مستحق سيتم صرف الدعم.

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تأجير الأصول العقارية

وفي وقت سابق، أصدر حساب المواطن، توضيحًا جديدًا بشأن تأجير الأصول العقارية، وما إذا كان لذلك تأثير على استحقاقية برنامج الدعم.

جاء ذلك ردًا على استفسار لأحد ملاك العقارات حول ما إذا كان بإمكانه الحصول على الدعم في حال قيامه بتأجيرها؟.

وأجابت “خدمة المستفيدين” في حسابها عبر موقع “تويتر” بأنه “في حال وجود عوائد مالية من الأصول العقارية لابد من الافصاح عنها في حسابك، واختيار نوع ومصدر الدخل (غير ذلك)، وكتابة مصدر الدخل (عوائد عقارية)، وسيتم احتسابها ضمن مجموع الدخل في حساب المواطن”،

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