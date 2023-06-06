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المركبات تطايرت في الهواء.. حادث مروع بالعارضة (فيديو متداول)
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المركبات تطايرت في الهواء.. حادث مروع بالعارضة (فيديو متداول)

المركبات تطايرت في الهواء.. حادث مروع بالعارضة (فيديو متداول)

المركبات تطايرت في الهواء.. حادث مروع بالعارضة (فيديو متداول)
٠٩:١١:٥٢ م، الثلاثاء، ١٧ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٠٦ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل- فريق التحرير:

أظهر مقطع فيديو متداول على موقع التواصل الاجتماعي تويتر مشهدا مروعا لحادث مروري ، أسفر عن تصادم عدد من السيارات.

حادث مروري بالعارضة:

ونشر مقطع الفيديو حساب “جازان الآن”، وعلق عليه بالقول :” مقطع متداول لحادث مروري في العارضة نتج عن 3 إصابات”.

ويظهر مقطع الفيديو قيام سائق سيارة مندفع بسرعة جنونية أدت إلى اصطدام بسيارة كانت أمامه، حيث تطايرت في الهواء من شدة التصادم.

حادث مروع بالرياض:

وقبل أيام تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو وثق وقوع حادثا مروعا على طريق أبو بكر مع طريق الثمامة في الرياض.

ووثق المقطع، الذي نشره أيضا حساب “كل شي عن الرياض”، في “تويتر”، تحطم المركبة تماماً ووفاة قائدها بسبب السرعة الجنونية.

وعلق مغردون على المقطع محذرين من خطورة السرعة الجنونية وقال: ” صاحب حساب فوارس الجزيرة “الله يرحمه ويغفر له، ويجب على المرور تغليظ العقوبات على المخالفين والمستهترين بالأنظمة المرورية مثل مصادرة المركبة والسجن لا يقل عن سنة وعدم استخراج رخصة قياده لمدة خمس سنوات، وعدم إصدار له أي تأمين على أي مركبة طوال فترة العقوبة، وإن شاء الله بعد هذه العقوبات يتحسن الوضع، شوراعنا مخيفة”.

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الكلمات الدلالية:
الرياض العارضة حادث بالرياض حادث مروري حادث مروع سيارة

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