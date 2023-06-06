“مكنون”: حلقة جديدة من مبادرة ساحة القرآن الكريم .. الليلة

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أعلنت جمعية مكنون لتحفيظ القرآن بالرياض، اليوم الثلاثاء، عن حلقة جديدة من مبادرة ساحة القرآن الكريم.

ساحة القرآن الكريم

وقالت جمعية مكنون، عبر حسابها في “تويتر”: “الليلة بإذن الله حلقة جديدة من مبادرة ســــاحــة الــقــرآن، حلقة لتصحيح التلاوة مباشرة عبر خاصية مساحات تويتر”.

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أوقات مبادرة ساحة القرآن

وأشارت الجمعية إلى أن أوقات المبادرة في أيام الأحد والإثنين والثلاثاء، بعد صلاة العشاء.

وفي وقت سابق، أعلنت جمعية تحفيظ القرآن بالرياض “مكنون”، عن أسماء الفائزين في مسابقة تراتيل للأداء القرآني والصوت الندي في نسختها الثالثة.

وأوضحت الجمعية على حسابها في “تويتر”، أن أسماء الفائزين في مسابقة تراتيل للأداء القرآني والصوت الندي، جاءت على النحو التالي:

أولًا: المرحلة المتوسطة والابتدائي:

– المركز الأول عبد السلام محمد حسين وجائزته 3500 ريال.

– المركز الثاني محمد بن عبد الله العواد وجائزته 2500 ريال.

– المركز الثالث عبد الرزاق عبد الرحمن وجائزته 1500 ريال.

ثانيًا: المرحلة الثانوية:

– المركز الأول سلمان بن عثمان العمري وجائزته 3500 ريال.

– المركز الثاني تميم بن أنور الجبرتي وجائزته 2500 ريال.

– المركز الثالث عبد العزيز أول وجائزته 1500 ريال.

ثالثًا: المرحلة الجامعية:

– المركز الأول عمر بن فهيم البريهي وجائزته 3500 ريال.

– المركز الثاني ثناء الله مولوي عبد الصمد وجائزته 2500 ريال.

– المركز الثالث عبد الرحمن غمان خان كانو خان وجائزته 1500 ريال.

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