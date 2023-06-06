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السلطات تحقق في وفاة وزير صحة سابق بسبب خطأ طبي بدولة عربية

السلطات تحقق في وفاة وزير صحة سابق بسبب خطأ طبي بدولة عربية

السلطات تحقق في وفاة وزير صحة سابق بسبب خطأ طبي بدولة عربية
٠٨:٣٩:١٧ م، الثلاثاء، ١٧ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٠٦ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

فتحت السلطات المصرية، تحقيقا موسعا، بأحد المستشفيات الخاصة الكبرى بمدينة نصر المصرية، إثر وفاة وزير الصحة الأسبق، الدكتور أحمد عماد، نتيجة خطأ طبي أثناء إجراء عملية قسطرة بالقلب.

قسطرة قلبية

وأوردت مواقع مصرية أنه تم فتح تحقيق موسع داخل المستشفى مع الطبيب الذي أجرى العملية الجراحية، وطبيب قلب آخر شهير، للوقوف على أسباب الخطأ الطبي، الذي تعرض له وزير الصحة الأسبق الدكتور أحمد عماد.

وكان الوزير الأسبق تعرض لوعكة صحية، أمس الاثنين، متعلقة بالقلب، نقل على إثرها لمستشفى خاص كبير بمدينة نصر لإجراء عملية قسطرة قلبية، وأثناء العملية الجراحية حدث خطأ طبي أودى بحياته.

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سيرة ذاتية

وحصل على بكالوريوس الطب فى عام 1985، وماجستير العظام عام 1987، والدكتوراه عام 1989، وتولى عددًا من المناصب منها وكيل كلية الطب لشئون المجتمع والبيئة فى 20 سبتمبر 2010، وعيّن عميدا للكلية بالانتخاب، حسب “اليوم السابع”.

الدكتور أحمد عماد راضى، كان واحدًا من بين 3 أطباء، خضعوا لدورة تدريبية مُكثفة على جهاز مفصل حوض لا يتجاوز حجمه ‏3 سنتيمترات، يسمح بعودة الحركة الطبيعية بنسبة ‏95%‏، خلال‏ 15‏ يومًا‏،‏ بزيادة قدرها ‏15 %‏ فى حال تركيب المفصل قبل تطويره‏،‏ وذلك على يد مخترعى الجهاز “إيطالى وألمانى”‏، اللذان اشترطا حضور أحدهما أثناء إجراء أول جراحة به فى مصر دون أى تدخل‏،.

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أخبار مصر السلطات تحقق جراحة قلب خطأ طبي وفاة وزير الصحة السابق

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