الثلاثاء، ١٧ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٦ يونيو ٢٠٢٣ ميلادى
وزير الخارجية يبحث العلاقات الثنائية ومستجدات الأحداث مع نظيره القبرصي
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وزير الخارجية يبحث العلاقات الثنائية ومستجدات الأحداث مع نظيره القبرصي

وزير الخارجية يبحث العلاقات الثنائية ومستجدات الأحداث مع نظيره القبرصي

وزير الخارجية يبحث العلاقات الثنائية ومستجدات الأحداث مع نظيره القبرصي
٠٨:٠٤:١٥ م، الثلاثاء، ١٧ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٠٦ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل – واس:

استقبل صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، في جدة، اليوم، معالي وزير خارجية جمهورية قبرص الدكتور كونستانتينوس كومبوس.

استعراض العلاقات الثنائية

وجرى خلال الاستقبال، استعراض العلاقات الثنائية، وسبل تعزيزها وتطويرها في المجالات كافة، بالإضافة إلى مناقشة أوجه تكثيف التنسيق المشترك في العديد من الموضوعات التي تهم البلدين والشعبين الصديقين.

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تبادل وجهات النظر

كما تناول الجانبان وجهات النظر حيال المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها.

حضر الاستقبال، وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية السفير الدكتور سعود الساطي، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية قبرص خالد بن محمد الشريف.

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السعودية المملكة قبرص وزير الخارجية وزير خارجية قبرص

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