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ضربة استباقية في الـ 3 فجرا.. ماذا وجد بأسواق العزيزية؟
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ضربة استباقية في الـ 3 فجرا.. ماذا وجد بأسواق العزيزية؟

ضربة استباقية في الـ 3 فجرا.. ماذا وجد بأسواق العزيزية؟

ضربة استباقية في الـ 3 فجرا.. ماذا وجد بأسواق العزيزية؟
٠٨:٠٤:٠٧ م، الثلاثاء، ١٧ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٠٦ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل- فريق التحرير:

أسفرت جولات الثالثة فجراً في أسواق العزيزية للخضار في الرياض، عن ضبط حالات اشتباه بالتستر و158 مخالفة لأنظمة التجارة والبلدية والعمل والنقل.

جولات رقابية في أسواق العزيزية:

وكانت مكافحة التستر قد نفذت عند الساعة الثالثة فجرا، جولات رقابية على أسواق العزيزية للخضار والفواكه في الرياض.

وتمكنت من ضبط حالة اشتباه تستر و158 مخالفة للأنظمة، ومركبات تعمل في نقل الخضار دون بطاقات تشغيل أو منتهية الصلاحية.

ضبطيات مخالفة في أسواق العزيزية:

وضبطت مكافحة التستر أيضا مخالفات عدم إثبات ملكية البضائع المحملة في المركبات وعدم توفير اشتراطات ومتطلبات السلامة المعتمدة.

وجرى استدعاء المنشآت المخالفة وإحالة المخالفين للجهات المختصة لإيقاع العقوبات النظامية بحقهم.

السجن والغرامة:

وتصل عقوبات نظام مكافحة التستر إلى السجن خمس سنوات، وغرامة خمسة ملايين ريال.

كما يتم حجز ومصادرة الأموال بعد صدور الأحكام القضائية ضد المتورطين.

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الكلمات الدلالية:
أسواق الخضار والفاكهة أسواق العزيزية الثاثلة فجرا الرياض جولات رقابية ضبط مخالفين

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