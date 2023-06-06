الثلاثاء، ١٧ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٦ يونيو ٢٠٢٣ ميلادى
المركبات تطايرت في الهواء.. حادث مروع بالعارضة (فيديو متداول)
السلطات تحقق في وفاة وزير صحة سابق بسبب خطأ طبي بدولة عربية
إحالة عدد من منتحلي مهنة المحاماة إلى النيابة العامة
“مكنون”: حلقة جديدة من مبادرة ساحة القرآن الكريم .. الليلة
حساب المواطن: 4 خطوات لتغيير رقم الجوال للمستفيد
وزير الخارجية يبحث العلاقات الثنائية ومستجدات الأحداث مع نظيره القبرصي

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

إحالة عدد من منتحلي مهنة المحاماة إلى النيابة العامة

إحالة عدد من منتحلي مهنة المحاماة إلى النيابة العامة

إحالة عدد من منتحلي مهنة المحاماة إلى النيابة العامة
٠٨:٣٥:٥٥ م، الثلاثاء، ١٧ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٠٦ يونيو ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

قررت الهيئة السعودية للمحامين إحالة عدد من منتحلي مهنة المحاماة غير المقيدين في جدول المحامين الممارسين إلى النيابة العامة.

وجاء القرار بسبب تقديمهم خدمات قانونية لأفراد تحت مسميات وهمية لمنشآت قانونية، في مخالفة صريحة لنظام المحاماة ولوائحه التنفيذية، الذي ينص على أنه “يشترط فيمن يزاول مهنة المحاماة أن يكون اسمه مقيدًا في جدول المحامين الممارسين”، حسب “الاقتصادية”.

خدمة الرصد المهني

وأسهمت خدمة الرصد المهني بموقع الهيئة الإلكتروني في التصدي للمنتحلين من خلال استقبال البلاغات ضد منتحلي المهنة والمخالفين لأحكام نظام المحاماة ولوائحه التنفيذية، والتي تستهدف الهيئة من خلالها توفير الحماية المهنية لمهنة المحاماة، وتمكين وتعزيز دور المحامي، والاستعانة بتقنية المعلومات للحد من عمليات الانتحال المهني.

اقرأ أيضا:

تعديلات على لائحة المحاماة.. ومطلب بتوحيد كليات القضاة والمحامين

تعقب المخالفين

يذكر أن الهيئة قد أسست مركزًا للرصد المهني؛ بهدف رصد أي من الوقائع التي يشتبه في احتوائها على مخالفة نظام المحاماة ولوائحه التنفيذية، والمساهمة في تطبيق أحكام النظام على المخالفين، وإحالتهم للجهات المختصة لاستكمال الإجراءات النظامية بشأنها.

وأهابت بأهمية التحقق من صحة بيانات المحامين عبر (دليل المحامين) في موقعها الإلكتروني قبل إجراء التعاقد معهم.

يأتي هذا الإجراء ضمن أولويات مبادرات الهيئة الإستراتيجية لحماية مهنة المحاماة من الانتحال، وتعزيز اقتصاديات المهنة، والحد من هدر عوائدها.

الكلمات الدلالية:
أخبار السعودية اليوم إحالة إلى النيابة العامة إحالة منتحلي مهنة المحاماة إلى النيابة الهيئة السعودية للمحامين

مواد ذات صلة

المزيد
الدفاع المدني: أكثر من 30 مركزاً ميدانياً للإنقاذ في مكة خلال رمضان (صور)

الدفاع المدني: أكثر من 30 مركزاً ميدانياً للإنقاذ في مكة خلال رمضان (صور)

٠٥:٢٦ م، الثلاثاء، ٣٠ مايو ٢٠١٧
الناجية من القصاص في جازان تروي لحظات ما قبل العفو عنها

الناجية من القصاص في جازان تروي لحظات ما قبل العفو عنها

٠١:٠٨ م، الخميس، ١٩ يناير ٢٠١٧
شاهد.. آخر ما قاله الداعية ماجد الزهراني قبل وفاته

شاهد.. آخر ما قاله الداعية ماجد الزهراني قبل وفاته

١٠:٢٦ م، الثلاثاء، ٠٣ مارس ٢٠١٥
غزة.. بدء تشغيل أكبر محطة لتحلية مياه البحر

غزة.. بدء تشغيل أكبر محطة لتحلية مياه البحر

١١:٤٠ م، الخميس، ١٩ يناير ٢٠١٧

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *