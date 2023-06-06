إقبال متباين وتأمين مكثف.. 800 ألف ناخب شاركوا في الانتخابات التشريعية الكويتية

تواصل – فريق التحرير:

شهد أمس الثلاثاء، توافد الناخبين الكويتيين، للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات التشريعية، فيما بلغ عدد الناخبين قرابة 800 ألف ناخب.

تباين الإقبال في مراكز الاقتراع

وأغلقت مراكز الاقتراع في الكويت أبوابها بعد أن أدلي الناخبون، بأصواتهم في الانتخابات البرلمانية 2023، والسماح لمن هم داخل المقرات الانتخابية بالتصويت.

وشهدت بعض المراكز الانتخابية إقبالا كثيفا من قبل الناخبين، إذ زادت نسبة المشاركة في الساعات الأخيرة قبل الإغلاق بعد تحسن حالة الطقس.

في حين شهدت مراكز أخرى، قلة في الإقبال، ولا سيما بين النساء، فيما أعرب عدد من الناخبين في الدائرة الثالثة عن آمالهم في وصول أعضاء قادرين على حمل الأمانة لتحقيق الطموحات التي يتطلع إليه المواطن، حسب وسائل إعلام.

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استعداد الصحة والداخلية

ورسميا، أعلنت زارتي الداخلية والصحة استعدادهما على أكمل وجه تنظيماً ووعياً ومعاملة، إذ تعامل أفراد الداخلية برقي مع جميع من حضروا، وتواجد فريق صحي لمساعدة ما تستدعي حالته، وتم توفير كراسي متحركة لغير القادرين على السير مسافات طويلة، حسب “الراي”.

واستمرت عملية الاقتراع لمدة 12 ساعة متتالية بدءاً من الساعة الثامنة صباح أمس الثلاثاء في 5 دوائر انتخابية وفق نظام الصوت الانتخابي الواحد لاختيار 50 عضواً لمجلس الأمة من بين 207 مرشحين.

إشراف قضائي

وجرت الانتخابات في 759 لجنة انتخابية موزعة على 118 مدرسة في محافظات الكويت الست.

وخضعت الانتخابات لإشراف القضاة ووفقا لنظام الصوت الواحد الذي يعني أن لكل ناخب الحق في منح صوته لمرشح واحد فقط، وتتم عملية الاقتراع في يوم واحد من الثامنة صباحا إلى الثامنة مساء.

وتتكون الكويت من خمس دوائر انتخابية، لكل دائرة عشرة نواب، حيث يفوز المرشحون الذين يحصلون على المراكز العشرة الأولى في كل دائرة بعضوية البرلمان.

حل مجلس الأمة

وفي 17 من أبريل الماضي، أعلن ولي عهد دولة الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، حل مجلس الأمة 2020 المعاد بحكم المحكمة الدستورية في مارس الماضي “حلًا دستوريا” .